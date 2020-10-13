Yerli otomobile yerli pil

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Otomobili'nin bataryasında kullanılacak lityumu üretecek Eskişehir Kırka'daki Eti Maden Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Dönmez, tesiste yıl sonu itibariyle üretime geçileceğini, ilk etapta 10 ton üretileceğini söyledi.
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Otomobili'nin bataryasında kullanılacak lityumu üretecek Eskişehir Kırka'daki Eti Maden Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Dönmez, tesiste yıl sonu itibariyle üretime geçileceğini, ilk etapta 10 ton üretileceğini söyledi.