1 ayda 732 bin yeni istihdam

Hükümetin pandemi sürecinde aldığı tedbirler meyvesini veriyor. Geçen yılın Temmuz ayında yüzde 13.9 olan işsizlik oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 13.4'e geriledi. İşsizlik oranı, Haziran ayına göre değişmezken- istihdam edilenlerin sayısı 1 ayda 732 bin kişi artarak 27 milyon 263 bine çıktı.
Hükümetin pandemi sürecinde aldığı tedbirler meyvesini veriyor. Geçen yılın Temmuz ayında yüzde 13.9 olan işsizlik oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 13.4'e geriledi. İşsizlik oranı, Haziran ayına göre değişmezken- istihdam edilenlerin sayısı 1 ayda 732 bin kişi artarak 27 milyon 263 bine çıktı.