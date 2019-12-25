Yerli otomobilden yeni fotoğraf! O detay dikkatlerden kaçmadı 25.12.2019 14:46

Türkiye'nin yerli otomobilinin görücüye çıkarılması için geri sayım devam ederken yeni bir detay daha paylaşıldı. Bugün ise yerli otomobilin tamponu gösterildi. Yerli otomobilin tanıtımına ise sayılı saatler kaldı. Paylaşılan fotoğrafta farların hemen yan tarafındaki lale deseni dikkat çekti..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık Cuma günü tanıtacağı yüzde 100 yerli otomobil SUV modeliyle ilgili yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Yerli otomobile ilişkin kaporta ve fardan sonra yeni bir detay daha ortaya çıktı. Bugün ise yerli otomobilin tamponu ve difüzörü gösterildi. Yerli otomobilin tanıtımına ise sayılı saatler kaldı.

FARLARI VE KAPORTASI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtımı için geri sayım başladı. Aracın üreticisi, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu heyecanlandıran paylaşımlar yapıyor. Tasarıma ilişkin ilk fotoğraf otomobilin farları olurken ikinci kare kaportası yayınlandı. Ayrıca, her gün 14.30'da araçla ilgili yeni detayların paylaşılacağı vurgulandı. "Bizi takip etmeye devam edin" ifadeleri kullanıldı.

HER GÜN DETAYLAR PAYLAŞILACAK

27 Aralık'ta yapılacak lansman öncesinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Twitter hesabından araçlara ilişkin detay paylaşmaya başladı. Her gün TOGG'un Twitter hesabında saat 14:30'da araçlara ilişkin detaylar yayınlanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Kuala Lumpur Zirvesi için Malezya'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin yerli otomobile ilişkin sorusuna, "Türkiye'nin Otomobili sorusuna gelince, (ön gösterimi) 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım." ifadelerini kullanmıştı.

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