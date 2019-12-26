Asgari ücrette son saatler: Asgari ücret ve AGİ 2020'de ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olur? 26.12.2019 10:35

2020 Asgari ücretin belli olmasına artık son saatler kaldı! Asgari ücretin açıklanması milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni asgari ücret için dördüncü toplantı bugün yapılacak. 7 milyona yakın asgari ücretli zam oranını merakla beklerken, kararla çalışanların her ay aldığı AGİ de yükselecek. Peki, Asgari ücret komisyonu kaç kişiden oluşuyor? Asgari ücret komisyonu ücrette anlaşamazsa ne olur? Asgari ücret ve AGİ 2020'de ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olur?

Asgari ücrette son dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. son toplantısını bugün gerçekleştirecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak toplantının ardından Bakan Selçuk yeni rakamı açıklayacak. Yeni ücret, yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin yanı sıra, asgari geçim indirimini (AGİ) artıracağı için tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor. Çalışanlara her ay maaşlarıyla birlikte ödenen AGİ, Ocak'ta yeni asgari ücretle artacak. Peki, Asgari ücret ve AGİ 2020'de ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olur? İşte cevaplar...

ASGARİ ÜCRET VE AGİ 2020'DE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret ve AGİ 2020 zammı bugün yapılacak toplantı sonrası belil olacak. Komisyon, dördüncü toplantısını saat 14.00'de gerçekleştirecek. Görüşmenin sona ermesinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020'de geçerli olacak asgari ücret rakamını açıklayacak.

Yeni asgari ücret rakamı belli olduğunda anbean takvim.com.tr üzerinden duyurulacak.

GÖZLER HÜKÜMETTİN ATACAĞI ADIMDA

Son görüşme öncesi, hükümet, işçi ve işveren tarafından gelen açıklamalar, dikkatleri yeni asgari ücret rakamına çevirdi.

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücret sürecini Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türk-İş'in, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmama ısrarı sürüyor.

Asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesi, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmaması gibi talepleri bulunan TİSK, asgari ücrette dengelerin gözetilmesini istiyor.

TİSK, geride kalan görüşmelerde kamuoyuna bir rakam telaffuz etmemekle birlikte, Türk-İş'in 2 bin 578 liralık rakamını yüksek buluyor.

Bu süreçte, işçi ve işveren tarafı kadar hükümetin tutumu da ayrı bir merak uyandırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya temaslarının ardından asgari ücretle ilgili "Bakalım, son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız." açıklaması asgari ücret görüşmelerini yeni bir boyuta taşıdı.

ÖNCEKİ TOPLANTILARDA NE OLMUŞTU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canıgönülden diliyorum." ifadesini kullanmış, işçi ve işveren temsilcileri de toplantıda görüş ve taleplerini dile getirmişlerdi.

Türk-İş'in ev sahipliğindeki ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sundu.

TİSK'te yapılan üçüncü toplantıda, TÜİK temsilcisi bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyona sundu. Söz konusu tutar, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 940 lira 70 kuruş olarak açıklandı.

KOMİSYON 15 KİŞİDEN OLUŞUYOR

Asgari ücret, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.