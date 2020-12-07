Vergi borcu nasıl yapılandırılır? Vergi dairesine gitmeye gerek yok! Adım adım internetten vergi borcu yapılandırma başvurusu...

Vergi borcu nasıl yapılandırılır? Vergi dairesine gitmeye gerek yok! Vergi borcu yapılandırmasına ilk 10 günde 1 milyonun üzerinde vatandaş başvuru yaptı. Milyonlarca vatandaşın borçlarına kolaylık sağlayan Vergi borcu yapılandırması 31 Aralık'ta sona erecek. Başvurular ve ödemeler internet üzerinden rahatlıkla yapılabiliyor. Kredi kartıyla ödeme imkanı da sağlanıyor. Vergi borcu yapılandırmak için internetten de başvuru yapılabilirken anapara 36 aya kadar taksite bölünebilecek. Vergi borcunda ilk taksit Ocak ayında yatırılacak ve 1 Şubat'a kadar sürecek. İşte vergi dairelerine gitmeden adım adım İnteraktif Vergi Dairesinden başvuru örneği...

Yüz binlerce vatandaş akın etti! Son gün gelip çatıyor! Başvurmayan bin pişman... Vergi borcu yapılandırması için başvuruları alınmaya devam ediyor. İlk on günlük süreçte 1 milyon vatandaş başvuru işlemlerini tamamladı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), öğrenim kredisi, trafik cezası gibi borçlar yapılandırma imkanı devam ediyor. Yapılandırma fırsatından yararlanmak için başvurular 31 Aralık'a kadar sürecek. İlk taksit tutarı ise 1 Şubat'a kadar ödenebilecek. Borç ödemelerinde ise yüzde 25 indirim fırsatı sunulacak. Henüz başvuru yapmamış olanlar ise başvuru işlemine dair detayları öğrenmek istiyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konuyla ilgili merak edilen bilgileri vatandaşlarla paylaştı.

31 ARALIK'A KADAR DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Başvuru dilekçeleri alınmaya devam ederken, Gelir İdaresi Başkanlığı ödeme planlarını çıkarmaya başladı. Ödeme planı internetten de sorgulanabilecek. Vatandaşlar işaretledikleri taksit seçeneklerini 31 Aralık tarihine kadar değiştirebilecek.

Yeni yasadan yararlanmanın yollarını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yazdı.

NASIL BAŞVURULACAK?

Vergi, öğrenim veya katkı kredisi, trafik cezaları da dahil idari para cezası borçları için başvurular internetten www.gib.gov.tr, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılıyor. Bu borçlarda ilk taksit ödeme süresi1 Şubat günü sona erecek. Ödemeler anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile de yapılabilecek.

NEREYE BAŞVURULACAK?

Vergi, öğrenim veya katkı kredisi, idari para cezası borçları için başvurular internetten www.gib.gov.tr, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılıyor. SGK'ya borçlar için ise işverenler başvurularını e-Sigorta kanalıyla internetten yapabilecekleri gibi, elden ya da posta yoluyla bağlı oldukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne de yapabilecek.

Genel Sağlık Sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak SGK tarafından yapılacak. Emlak vergisi ve su borçları için belediyelere başvurulacak.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları'na (YİKOB) bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 1 Şubat'a, SGK'ya ödenecek tutarların ilk taksiti ise 1 Mart'a kadar ödenecek.

ÖDEME AKSATILIRSA

Yapılandırma imkanından faydalanabilmek için yapılandırılan borcun ilk 2 taksitinin süresinde ve tam ödenmesi şart. Eğer bir takvim yılında 2 taksit zamanında ödenmezse, borçluya bir şans daha verilecek. Borçlunun ödemediği 2 taksit, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenirse kanundan yararlanmaya devam edilecek. Yapılandırma yapılan borcun taksitinin bir kısmı ödenmezse, ödenen tutar yapılandırma kapsamında kalacak. Kalan borç ise ilgili mevzuata göre takip ve tahsil edilecek.

TAKSİT SÜRESİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecek. Ancak tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

KARTLA ÖDEME YAPILABİLECEK Mİ?

Ödemeler anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile de yapılabilecek.

NASIL HESAPLANACAK?

- Gecikme faizi/zammı silinecek.

- Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak.

- İlk taksit süresi içinde peşin ödeme yapılırsa Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

- Taksitli ödemelerde anapara ve Yİ-ÜFE tutarından oluşan borç, belirlenen katsayılarla çarpılıyor.