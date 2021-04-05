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Uzman isimden altın ve gümüş fiyatları uyarısı! Yıl içinde 600 lira...

Uzman isimden altın ve gümüş fiyatları uyarısı! Yıl içinde 600 lira...
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Altın fiyatları inişli ve çıkışlı grafiğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu bağlamda da gelecek günlerde düşüp düşmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Yaşanan yükselişle birlikte fiyatların seyri hakkında yapılan uzman yorumları yakından takip ediliyor. Bugün iç piyasada, gram altın 453 liraya, çeyrek altın 749 liraya, Cumhuriyet altını da 2,987 liraya yükseldi. Son haftalarda piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve döviz kurlarına dair önemli açıklamalar yaptı.


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