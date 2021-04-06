Mübarek Razaman ayına sayılı günler kala 'İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatı ne kadar?' Sorusu gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan'da sofraların vazgeçilmezi olan ve milyonlarca kişi tarafından sevilen Ramazan pidesinin 2021 yılı fiyatı belli oldu. Geçtiğimiz yıl İstanbul başta olmak üzere bazı illerde pideye zam yapılmazken, bazı illerde zamlı fiyat uygulanmıştı. Peki, İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? 2021 İstanbul Ramazan pidesi kaç TL? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı. İşte detaylar...

İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? Ramazan'da sofraların vazgeçilmezi olan ve milyonlarca kişi tarafından sevilen Ramazan pidesinin 2021 yılı fiyatı belli oldu. Geçtiğimiz yıl İstanbul başta olmak üzere bazı illerde pideye zam yapılmazken, bazı illerde zamlı fiyat uygulanmıştı. Peki, İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? 2021 İstanbul Ramazan pidesi kaç TL? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA RAMAZAN PİDESİ KAÇ PARA, NE KADAR 2021?

İstanbul'da 365 gram Ramazan pidesi 4 liradan, aynı gramajlı olan, yumurtalı ve susamlı olan pidenin fiyatı ise 5 lira olacak.

İSTANBUL GÜNCEL RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2021

İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları şöyle:

365 gram pide: 4 TL

365 gram pide (yumurtalı, susamlı): 5 TL

ANKARA İZMİR PİDE FİYATLARI 2021

2020 senesinde pide fiyatları ise İstanbul ili için 350 gram sade pide fiyatı 3 lira olurken 400 gram çeşitli pide ise 4 liradan satılıyordu. Ankara ilinde 275 gram pide 2,5 liradan satılırken İzmir ilinde ise 300 gramı 3 liradan satılıyordu. Bu yıl Ankara ve İzmir 'deki pide fiyatları tam olarak netlik kazanmış değil.

TEKİRDAĞ'DA DA BELLİ OLDU

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaklaşan Ramazan ayı öncesi ekmek ve ramazan pidesi fiyatlarının belirlenmesi için gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

İlgili esnaf odalarının temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu komisyon, Ramazan pidesi ile ekmek fiyatlarının belirlenmesi amacıyla Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda toplandı. Toplantıda 200 gram odun ekmeğinin fiyatı 1,75 TL, 350 gram birinci sınıf pide unundan mamul ramazan pidesinin fiyatı ise 4 TL olarak belirlendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Süleymanpaşa'mızda ekmeğin ve ramazan pidesinin satış fiyatının belirlenmesi amacıyla bir araya geldiğimiz, oda başkanları ve fırıncı esnafımızla mutabakat sağladık.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Cengiz Günay ve Tekirdağ Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanımız Sami Kayın ile birlikte, fırıncı esnafımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Süleymanpaşamız'da 1 adet 200 gram odun ekmeğinin fiyatı 1.75 TL'den, 1'inci sınıf pide unundan yapılmış 350 gram ramazan pidesinin ise 4 TL'den satılması konusunda fikir birliğine vardık.

Oda başkanlarımız ve fırıncılarımızla yürüttüğümüz istişare sonucunda belirlenen ekmek ve pide fiyatının vatandaşlarımıza ve fırıncı esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.