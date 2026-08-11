Cüneyt Paksoy açıkladı: Asıl tehlike stagflasyon! Petrol için o seviye aşılırsa işler değişecek
Stratejist Cüneyt Paksoy, küresel piyasalardaki asıl tehlikenin petrol fiyatlarının anlık yükselişinden ziyade 90 dolar üzerinde kalıcı olmasıyla tetiklenecek stagflasyon riski olduğunu vurguladı. Paksoy’a göre altın tarafında ise jeopolitik gerilimlerden çok küresel borç sarmalı ve tahvilden kaçış, dev bankaların 5 bin dolarlık uzun vadeli beklentilerini canlı tutuyor.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Ekonomi