Uzman isimden altın ve gümüş fiyatları uyarısı! Pişman olabilirsiniz diyerek duyurdu! Yıl içinde 600 lira...
Zaman zaman düşüş ve yükselişiyle yatırımcısının dört gözle takip ettiği altın fiyatlarında geçtiğimiz haftalardaki yükselişin ardından dalgalı seyir devam ediyor. Büyük ve küçük ölçekte alım yapıp yatırım yapanlar bu kapsamda piyasalardaki gelişmeler daha yakından takip ediliyor. Cuma günü kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı yüzde 0,27 artışla 453,20 liradan tamamlamıştı. Aynı zamanda iç piyasada, gram altın 455 liraya, çeyrek altın 747 liraya, Cumhuriyet altını da 2,973 liraya yükselmişti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili uyarılar yaptı.
Altın fiyatları inişli ve çıkışlı grafiğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu bağlamda da gelecek günlerde düşüp düşmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Yaşanan yükselişle birlikte fiyatların seyri hakkında yapılan uzman yorumları yakından takip ediliyor. Bugün iç piyasada, gram altın 453 liraya, çeyrek altın 749 liraya, Cumhuriyet altını da 2,987 liraya yükseldi. Son haftalarda piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve döviz kurlarına dair önemli açıklamalar yaptı.
ALTININ KİLOGRAMI 447 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 447 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 446 bin 741 lirayı, en yüksek ise 451 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 447 liradan tamamladı.