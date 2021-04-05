Bugünkü
Takvim

Uzman isimden altın ve gümüş fiyatları uyarısı! Pişman olabilirsiniz diyerek duyurdu! Yıl içinde 600 lira...

Zaman zaman düşüş ve yükselişiyle yatırımcısının dört gözle takip ettiği altın fiyatlarında geçtiğimiz haftalardaki yükselişin ardından dalgalı seyir devam ediyor. Büyük ve küçük ölçekte alım yapıp yatırım yapanlar bu kapsamda piyasalardaki gelişmeler daha yakından takip ediliyor. Cuma günü kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı yüzde 0,27 artışla 453,20 liradan tamamlamıştı. Aynı zamanda iç piyasada, gram altın 455 liraya, çeyrek altın 747 liraya, Cumhuriyet altını da 2,973 liraya yükselmişti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili uyarılar yaptı.

05.04.2021 09:39 - Son Güncelleme: 05.04.2021 09:45
Uzman isimden altın ve gümüş fiyatları uyarısı! Pişman olabilirsiniz diyerek duyurdu! Yıl içinde 600 lira...

Altın fiyatları inişli ve çıkışlı grafiğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu bağlamda da gelecek günlerde düşüp düşmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Yaşanan yükselişle birlikte fiyatların seyri hakkında yapılan uzman yorumları yakından takip ediliyor. Bugün iç piyasada, gram altın 453 liraya, çeyrek altın 749 liraya, Cumhuriyet altını da 2,987 liraya yükseldi. Son haftalarda piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve döviz kurlarına dair önemli açıklamalar yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Uzman isimden altın ve gümüş fiyatları uyarısı! Pişman olabilirsiniz diyerek duyurdu! Yıl içinde 600 lira...

"600 LİRA TEST EDİLİRSE"

Son durum hakkında değerlendirme yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Yıl içinde altının gram fiyatında 600 lira, gümüşün gram fiyatında 12 lira seviyeleri test edilirse kimse için sürpriz olmamalı." ifadelerini kullandı.

Uzman isimden altın ve gümüş fiyatları uyarısı! Pişman olabilirsiniz diyerek duyurdu! Yıl içinde 600 lira...

"SAKIN SATMAYIN"

Memiş gümüş fiyatlarına ilişkin ise "Ons tarafındaki gerilemeye aldanıp kesinlikle varlıklar satılmamalı.

Uzman isimden altın ve gümüş fiyatları uyarısı! Pişman olabilirsiniz diyerek duyurdu! Yıl içinde 600 lira...

Çok pişman olursunuz. TL ile mutlaka fırsat verecektir. Gümüş asla satmayın." şeklinde uyarılarda bulundu.

Uzman isimden altın ve gümüş fiyatları uyarısı! Pişman olabilirsiniz diyerek duyurdu! Yıl içinde 600 lira...

ALTININ KİLOGRAMI 447 BİN LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 447 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 446 bin 741 lirayı, en yüksek ise 451 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 447 liradan tamamladı.