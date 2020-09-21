Türkiye Sigorta Birliği açıkladı: BES herkesin kazandığı bir sistem

21.09.2020 10:07

Türkiye Sigorta Birliği, uzun vadeli bir tasarruf yöntemi olan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin herkesin kazandığı bir sistem olduğuna ve BES’teki büyümenin devamlılığının, vatandaşların daha iyi bir emeklilik dönemi yaşamaları açısından büyük önem taşıdığına dikkat çektİ.

Türkiye Sigorta Birliği, özel emeklilik sektörünün gelişimi ve sağladığı faydaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürdürülebilir büyümenin ancak tasarrufların yatırımları karşılamasıyla gerçekleşebileceğine işaret edilen açıklamada; "BES bu konuda örnek model teşkil eden, çok önemli bir başarı hikayesi" denildi.

160 MILYARLIK FON

BES'in, otomatik katılım sistemi (OKS) ile birlikte biriken 160 milyar liraya yakın fonu ve ekonomiye sağladığı ek finansman kapasitesi ile hem vatandaşlarımızın hem de ülkemizin bugününü ve yarınını güvence altına aldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sistem, şeffaflığın ve güvenliğin sağlanması ve etkin şekilde işleyişi amacıyla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), SPK, Emeklilik Gözetim Merkezi, Takasbank ile bağımsız denetim şirketlerinin denetim, gözetim ve kontrolü altında gelişimini sürdürürken; BES'teki büyümenin devamlılığı hem vatandaşlarımızın hem de ülke ekonomimizin refahına katkı sağlıyor. Öte yandan, gelişmiş ülkelerde tasarrufların önemli bir kısmını bireysel emeklilik yatırım fonları oluşturuyor. Böylelikle, ülke ekonomilerinin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli yatırım ihtiyacını da bu fonlar karşılıyor. BES'in temelinin tasarrufa ve bu yöntemle oluşan fonların değerlendirilmesine dayandığı unutulmamalıdır."

HER ŞEY ŞEFFAF

BES, SEDDK tarafından çok sıkı denetleniyor. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından elektronik ortamda izlenerek, SEDDK'ya gözetim ve denetim altyapısı sunuluyor. Katılımcıların birikimleri ise Takasbank'ta güvence altında tutuluyor. Sistemde katılımcılar istedikleri gibi hesaplarını başka bir emeklilik şirketine aktarabilirken; tasarruflarını koruyup artırmaya devam edebiliyor. BES Kanunu'na göre, katılımcılar birikimlerini hangi fonlarda değerlendireceklerine, fon tercihlerine ve fon dağılımı değişikliklerine bizzat kendileri karar veriyor. Diğer yandan, emeklilik şirketleri de emeklilik fonları da bağımsız denetime tabi tutuluyor. Ayrıca, sektördeki tüm şirketler güçlü bir iç denetim ve risk yönetimi mekanizmasına sahip.

SEKTÖRÜN AKTIF BÜYÜKLÜĞÜ % 32 YÜKSELDİ

SEDDK tarafından hazırlanan 2019 yılı 'Sigortacılık Ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor'a göre; emeklilik sektöründe 6 milyon 871 bin katılımcıya ve 8 milyon 201 bin adet sözleşmeye ulaşıldı. Raporda; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerinden elde edilen bilgilere göre yapılan analizlerde, Borsa İstanbul hariç, finansal sektörlerin aktif toplamının 2019'da yüzde 17.5 artışla 5.03 trilyon liraya yaklaştığı belirtildi. Bankacılık sektörünün 2019'da aktif toplamı yüzde 16.1 artarken, emeklilik yatırım fonlarındaki yüzde 34.7'lik artışın da etkisiyle; sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin aktifleri yüzde 32.6 yükseldi ve 237 milyar liraya ulaştı. Bu sonuçla sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin toplam finansal piyasalar içindeki payı 2018 sonunda yüzde 4.17 iken, 2019 sonunda yüzde 4.71'e yükseldi.