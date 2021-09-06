Haberler Ekonomi Videoları Türkiye petrol üretiminde rekor kırdı! İşte 6 aylık tablo

Türkiye petrol üretiminde rekor kırdı! İşte 6 aylık tablo

Türkiye petrol üretiminde rekor kırdı! İşte 6 aylık tablo
06.09.2021 10:42
Ana Sayfa 06:30
Sabahın ilk saatlerinde 'Vira...
Ana Sayfa 02:40
"Daha Adil Bir Dünya Mümkün"
Ana Sayfa 00:07
Metrobüsler kilitlendi
Ana Sayfa 00:31
Tepeüstü'nde trafiği...
Ana Sayfa 04:37
'Ağlama Duvarı'na dair...
Ana Sayfa 06:25
Adalar vapurunda feci ölüm
Ana Sayfa 00:59
İstanbul'da fabrika yangını!...
Ana Sayfa 04:28
Malatya'da korkutan patlama!...
Ana Sayfa 02:03
'Filenin Sultanları'na tebrik...
Ana Sayfa 00:43
GOL | Cebelitarık 0-3 Türkiye
Ana Sayfa 01:07
GOL | Cebelitarık 0-2 Türkiye
Ana Sayfa 01:11
GOL | Cebelitarık 0-1 Türkiye

Türkiye, son yıllarda bağımsız ekonomi hedefiyle enerji alanında birbirinden stratejik hamleler yapıyor. Başkan Erdoğan'ın bu yılın mayıs ayında karadaki üç petrol kuyusunda daha petrol keşfedildiğinde sarfettiği "Açılan yeni kuyuların yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık" sözleriyle dikkat çektiği petrol üretimi noktasında Türkiye rekor üstüne rekor kırıyor. 2021'in ilk altı ayında yurt içi ham petrol üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon varil arttı. Türkiye hem devlet hem de özel sektörün yoğun aramalarıyla ilk altı ayda 11 milyon 725 bin varil ham petrol üretti.


Ekonomi Videoları
SON DAKİKA