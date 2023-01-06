Yeni konut kampanyası için start veriliyor. Orta gelirliler için sosyal konut projesinin ayrıntılarını, Bakan Nebati ile Bakan Kurum açıklayacak. Kampanya kapsamında konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altında olacağı ve gelire göre kademeli uygulanacağı belirtiliyor. Peki, Orta Gelirliye Konut kampanyası başvuru ne zaman, şartları neler? TOKİ konut kredi faizleri kaç olacak? Ödemelerde kaç yıl taksit verilecek? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

KONUT KREDİ FAİZLERİ KAÇ OLACAK?

Edinilen bilgiye göre, konutun değerine göre farklılaşan faiz oranlarının uygulanacağı bir kampanya yürütülecek.



Kampanya kapsamında konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altında olacağı ve gelire göre kademeli uygulanacağı belirtiliyor.

Orta gelirliye konut kampanyasında uygulanacak kredi faiz oranlarına ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kredi oranları yüzde 1'in altında olacak. İki bakanlık olarak konut fiyatlarına yönelik tedbir alıyoruz. Bizim amacımız birincisi konut edinilmesini sağlamak, ikincisi haftaya salı günü açıklayacağımız KGF paketimizle konut üretimi yapanları desteklemek. kampanya oldukça güçlü olacak." dedi.

KAÇ YIL TAKSİT OLACAK?

Orta Gelirliye Sosyal Konut prejesinde kredi faizinin ödeme süresinin uzun tutulması gündemde. Açıklanacak kampanya ile birlikte 15 yıl taksit imkanının da sunulması bekleniyor.

İLK KEZ EV SAHİBİ OLACAKLARA AYRICALIK

Kampanyanın hedeflerinden biri, ihtiyaç sahiplerini ev sahibi yapmak. Bu kapsamda, İlk kez ev sahibi olacaklara ayrıcalık tanınacağı belirtiliyor.



Bunun için de sosyal konut projesinde olduğu gibi, gelir sınırı şartı belirlenmesi bekleniyor.

KEFALET SİSTEMİ DE GÜNDEMDE

Kredi Garanti Fonu'ndan bugüne kadar kurumlara ve şirketlere sağlanan kefaletin, bireysel ayağının başlaması da gündemde.



Bu kampanyadan faydalanacaklar için bir kefalet sisteminin kredi garanti fonu ile devreye girmesi bekleniyor.

KEFALET SİSTEMİ NEDİR?

Kefalet güvence sağlama amacına yönelik sözleşmeler arasında yer alır. Kefalet sözleşmesinin tarafları alacaklı ve kefildir. Başka bir deyişle, alacaklı ile kefil arasında kurulan kefalet sözleşmesine borçlu, yabancıdır: borçlu ile alacaklı arasındaki hukuki sözleşmeden farklı bir sözleşmedir.