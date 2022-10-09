Bakan Kurum tarafından milyonların heyecanla beklediği haber duyuruldu. Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projemizde yarın yeni bir gün! 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurularımız yarın başlıyor." ifadelerine yer verdi. Peki, 10 Ekim e-Devlet TOKİ Arsa başvurusu nasıl yapılır? TOKİ İL İL arsa listesi 2022 ve satış fiyatları nasıl? TOKİ'den hem ev hem arsa başvurusu yapılabilir miyim? İşte merak edilenler!

Son dakika haberi...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan "TOKİ, 1 milyon arsa 10 bin işyeri" açıklaması geldi. Bakan Kurum, detayların Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine toplantısı sonrası duyurulacağını açıkladı.

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TOKİ 1 MİLYON ARSA MÜJDESİ: BAŞKAN ERDOĞAN DETAYLARI DUYURACAK

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, TOKİ 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için detayların Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

İlk Evim İlk İş Yerim Projemizde yarın yeni bir gün! 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurularımız yarın başlıyor. Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım'a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak.

81 İLDE BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak proje kapsamında yer alan arsalar için başvuru süreci yarın başlıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinde 60 milyon metrekarelik alanda 100 bin konut imarlı arsa ve 28 ilde 10 bin işyeri olan sanayi tesisi yer alıyor.

TOKİ ARSA SATIŞI BAŞVURULARI 7 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Başvuru süresi 7 Kasım'a kadar devam edecek. Konutlara başvurular ise 5 milyona ulaşmış durumda. İlt etapta 100 bin arsa ve 10 bin işyeri, 5 yılda 250 bin arsa ve 50 bin işyeri yapılması planlanıyordu. Gelen yoğun ilgi sonrası arsa sayısında artışa gidildi.



Müjdeyi paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon arsanın dar gelirli vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartı ile satılacağını söyledi. Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ila 150 metrekare arasında değişecek.

10 YIL VADE SIFIR FAİZ

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek ise hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.

Piyasa fiyatının altında, yüzde 30 indirimle satılacak arsalar, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak. Arsalar, elektrik, su altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde vatandaşa teslim edilecek.

YÜZDE 40 İNDİRİM

Pİyasa fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapılan işyerleri 350 bin liradan başlayan fiyat ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle satışa sunuluyor. En büyük işyerinin fiyatı 1 milyon 300 bin liraya çıkacak ve 9 bin 750 lira taksitle ödeme imkânı sağlanacak. Bedelin yüzde 10'u peşin alınacak. Kalan borç, 120 ay vade ile ödenecek. 6 aylık dönemlerde memur maaşı artış oranında artış uygulanacak.

28 İLDE İŞYERI SATIŞA ÇIKIYOR

TOKİ'nin kuruluşundan bugüne ilk kez uygulayacağı, küçük ve orta ölçekli sanayicilere sunulacak işyerleri 28 ilde yer alacak. 10 bin adet işyeri metrekare büyüklüklerine göre 50, 100, 150 ve 250 metrekare olmak üzere 4 kategoride satışa sunulacak. İşyerleri, illerin nüfus ve ihtiyacına göre farklı sayılarda inşa edilecek.

Ankara'da 1.000, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500, Diyarbakır ve Kocaeli'de 450, Eskişehir, Kayseri ve Manisa'da 350, Mersin, Denizli ve Balıkesir'de 300, Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ'da 250, Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas'ta 200, Şırnak'ta 150 ve Kastamonu'da ise 100 adet inşa edilecek.

İŞYERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TC vatandaşı olmak.

Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, ilgili oda kayıt belgesi veya vergi mükellefi olmak, e-ticaret yapıldığına dair nace kodu gibi bilgileri gösterir belgeler.

Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması.

Başvuru bedeli 2 bin TL olup, kurada işyeri çıkmaması durumunda bu bedel geri iade edilecek.





ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

18 yaşını doldurmuş TC vatandaşı olmak.

O belediye sınırları içerisinde ikâmet etmek. Tahsis edilecek arsalar, büyükşehir merkez ilçelerden herhangi birisinde ise merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikâmet etmek. Diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikâmet etmek.

Dar gelirli olmak.

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması.

Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.