SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Ticaret Bakanlığı’ndan kafe ve restoranlarda ’Harcama limiti’ denetimi
Haberler Ekonomi Videoları

Ticaret Bakanlığı'ndan kafe ve restoranlarda 'Harcama limiti' denetimi

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 09:10 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 09:10

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada İstanbul'da özellikle üniversitelerin çevrelerindeki bazı kafe ve restoranlarda 'harcama alt limiti' ve 'düzenli aralıklarla sipariş verme zorunluluğu' gibi uygulamalar yapıldığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek denetim başlattı. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü tarafından 30 ilçede 48 ekiple denetimler başlatıldı. Fatih'te denetim yapan ekipler, ilgili mevzuatlara aykırı uygulamaları olan işletmelere ceza kesti. Ekipler, kafe ve restoranlarda oturan vatandaşları da bu tür uygulamalarla karşılaşmaları halinde CİMER'e şikayette bulunmalarını söyledi.

SIRADAKİ VİDEO
Elektrik faturasında yeni dönem! - İzle
28.01.2025Salı
Teknoloji hisselerinde DeepSeek depremi! Uzman isim değerlendirdi!
28.01.2025Salı
Elektrik faturasında yeni dönem! Maliyet esaslı tarifeye geçiliyor! "Çok tüketen çok, az tüketen az" ödeme yapacak!
27.01.2025Pazartesi
Gençlere ve kadınlara iş imkanı!
27.01.2025Pazartesi
Papara’dan gençlere umut ve cesaret veren oluşum: Papara Gençlik Departmanı
27.01.2025Pazartesi
Bunlar da Var
RTÜK Kübra Par’ın canlı yayındaki el hareketi için soruşturma başlattı 00:34
RTÜK Kübra Par'ın canlı yayındaki el hareketi için soruşturma başlattı
28.01.2025Salı
Barış Pehlivan gözaltına alındı CHP’li fondaşlar birbirine düştü! 02:44
Barış Pehlivan gözaltına alındı CHP'li fondaşlar birbirine düştü!
28.01.2025Salı
Nevşehir’de cinayet: Ağabeyini döve döve öldürdü! - İzle 01:12
Sokak ortasında dehşet! Ağabeyini döve döve öldürdü!
28.01.2025Salı
PKK elebaşı Bese Hozat: Apo çağrı yapsa da meşru saymayız’’ 01:48
PKK elebaşı: "Apo çağrı yapsa da meşru saymayız''
28.01.2025Salı
CANLI YAYIN