Thodex battı mı? Kurucusu kaçtı mı? Kripto parada 2 milyar dolarlık vurgun! Kripto para borsası hakkında Faruk Erdem'den kritik uyarılar

Son dakika haberine göre Türkiye'de büyük çaplı bir kripto para vurgunu yaşandı. Geçtiğimiz günlerde son dönemin en gözde kripto parası olan Dogecoin'den 2 milyon adet dağıtacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken ve üye toplayan Thodex isimli kripto para borsasının, sistemleri kapatarak 2 milyar dolarlık dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla Tiran'a kaçtığı öğrenilirken, şahsın sosyal medya hesaplarını kapattığı görüldü. Şikayetler sonrası harekete geçen polis ekipleri Thodex'in merkezinde inceleme başlattı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.