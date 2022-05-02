Temmuz ayında emeklilerin maaşları artacak. Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bilgin 1 Mayıs'ı işaret etmiş ve müjdeli haberleri bugün açıklayacağını duyurmuştu. Yüzbinlerce SSK ve Bağ-Kur emeklisi de sabah saatlerinden itibaren araştırmalarını hızlandırdı. Bakan Bilgin'in son dakika açıklamaları haberimizde! İşte emeklilerin sıklıkla araştırdığı Temmuz ayında emekli maaşı ne kadar olacak 2022? Emekli maaşı ne kadar artacak? Emekliye ek zam var mı? sorularının yanıtları...

EMEKLİYE TEMMUZ 2022 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına ne kadar zam geleceği merak konusu oldu. Geçtiğimiz Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını duyurmuştu. 26 Nisan'da da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları heyecan yarattı. Bilgin, ''Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım.'' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına ilişkin enflasyon farkıyla birlikte refah payı verilmesinin değerlendirildiğini söyledi.

Bakan Bilgin, milyonların merak ettiği Temmuz zammı hakkında, "Kamu çalışanlarının maaşları enflasyon farkının üzerine sosyal denge ve refah payı da eklenerek değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında Ocak ayında olduğu gibi yine memur ve memur emeklisi için yüzde 2,5'luk bir ek zam belirlenmesi durumunda, hesaplanan yüzde 34,12 zam oranına bu rakam ilave edilecek. Yani memur ve memur emeklisi için zam oranı yüzde 36,62 olarak gerçekleşecek.

EMEKLİYE EK ZAM VAR MI?

Memurlar ve emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı artış alıyor.

SSK ve Bağ- Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor.

Merkez Bankası'nın piyasa anketinden çıkan sonuçlara göre 6 aylık enflasyon yüzde 34,62 oldu.

Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 34.62 zam alırken, memur emeklilerinin artışı yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 34.12 olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz'da ayrıca memur emeklilerine refah payı artışı gelirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2 bin 500 liraolan en düşük aylıkları da artacak.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin taban maaşın artacağını söyledi. Bakan Bilgin şunları ifade etti:

"Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. 800 bin kişilik bir kesimi ilgilendirecek."

KAÇ LİRA OLACAK?

Bakan Bilgin'in verdiği rakamlardan yola çıkarak taban maaşın kaç lira olabileceğini hesapladık.

Ocak 2022'de en düşük emekli maaşı yüzde 66'lık artışla bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltilmişti.

13 milyar liralık yıllık maliyete bakıldığında 800 bin kişi için aylık 1.354 TL'lik bir fark ortaya çıkıyor.

Bu fark en düşük maaşlara eklendiğinde zam a birlikte taban maaşın 3500 lira ile 4000 lira arasında bir rakama ulaşacağı ortaya çıkıyor.

Bakan Bilgin'in bu gün bir açıklama yapması bekleniyor.