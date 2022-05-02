Ramazan Bayramı'nda mesai hesabı! Bayramda çalışana ne kadar mesai ödenir? Bayramda çalışmak zorunlu mu?

Ramazan Bayramı'na neredeyse sayılı günler kaldı. Bu sene 1 Mayıs arefe günü öğleden sonra başlayan tatil 4 Mayıs'ta sona erecek. Bayram tatili süresince tatil yapacakların dışında marketler, fırınlar, imalatçılar gibi birçok sektörde çalışan işçiler de çalışmaya devam edecek. Bu süreç maaşlara da yansıyacak. Peki, Bayramda çalışan kaç TL mesai alacak? İşte tatilde çalışacaklar için mesai ücretleri!

RIZA ŞARTI ARANIYOR

Bayramlar resmi tatil olarak ilan ediliyor. İş Kanunu'na göre, işçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinde hüküm bulunması gerekiyor. Sözleşmede bu konuda hüküm olmaması halinde ulusal bayram ve tatil günlerinde çalıştırılacak işçiden yazılı izin alınması gerekiyor. Genel tatil gününde işçi kaç saat çalışmış olursa olsun, tam günlük ücrete hak kazanıyor.

TATİLDE OLANA TAM YATAR

Çalışmayan işçiler resmi tatillerde işe gitmeseler de maaşlarını tam alıyor. Resmi tatillerde çalışanlara ise çalışılan her gün için ekstra bir günlük ek ücret (yevmiye) ödenmek zorunda. Çift yevmiye, 3 günlük bayram süresi ile Arife günü öğleden sonra yapılacak çalışmaları da kapsayacak şekilde hesaplanıyor. Normal şartlarda Ramazan Bayramı için 3,5 günlük süreyi içeriyor. Ancak bu yıl Afife'nin pazar gününe denk gelmesi hesapları değiştirdi.

ARİFE GÜNÜ PAZARA RASTLIYOR

Çalışanın 'hafta sonu tatili hakkı', ulusal bayram ve genel tatil günlerinden önce geliyor. Haftalık 45 saati dolduran işçiler 1 gün tatil hakkı kazanıyor. İşçi o gün hiç işe gitmese 1 yevmiye, eğer çalışırsa 2 yevmiye alıyor. Söz konusu tatil günü işçinin hafta sonu tatili sayıldığı için çalışması karşılığında mesaisini yüzde 50 zamlı alıyor. Böylece hafta sonu tatilinde çalışan işçiye 2,5 gün yevmiye ödeniyor. Yani hafta sonu tatili; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne denk gelen pazar ve 3 bayram gününde çalışana toplam 8,5 yevmiye ödenecek. Bu fark Arife günü olmasından değil hafta sonu izninde çalışma yapılmasından kaynaklanıyor. Hafta sonu pazara denk gelmeyenlere ise 1 Mayıs tatil olmasından dolayı çift yevmiye ödenecek.

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN HESAP

Alınacak ücreti bir örnekle açıklayalım. Asgari ücretli (bu yıl için net 4 bin 253 lira) bir işçiye günlük net 142 lira ödenmesi gerekiyor. İşçi hafta sonu tatilini pazar yapıyorsa ve arife dahil tüm bayram süresince çalıştıysa 8,5 yevmiye alacak. Bunun 4 yevmiyesi zaten asgari ücretin içinde. Dolayısıyla 4,5 yevmiye tutarında yani 639 lira (142x4.5) ilave ödeme yapılacak. Bayramlarda yapılan çalışmaların karşılığının bir sonraki ücret ile birlikte ödenmesi gerekiyor.

TELAFİ ŞEKLİNDE YAPILAMAZ

Bazı işyerlerinde 'bayramda çalış, izni sonra kullanırsın' deniyor. Ancak bayramda çalışan işçiye ücret yerine izin verilemez. Bu çalışmanın karşılığı para olarak ödenmek zorunda. İşveren, telafi iznini resmi tatil dışında normal zamanda fazla mesai yapan işçiye önerebilir. Bayram günlerindeki çalışmalar ise fazla mesai olarak kabul edilmez. İşveren bayram çalışmasını izin olarak kullandırsa bile çalışanına çift yevmiye ödemek zorunda. Bayram mesaisi ücretinin ödenmemesi işçiye haklı fesih ile tazminat hakkı doğuruyor. Bu durumda ödenmeyen mesai tutarları faiziyle alınabiliyor.

ÖZELDE ÇALIŞANLAR DİKKAT!

Ramazan bayramı resmi tatil olduğu için tüm çalışanlar açısından 3.5 günlük bir izin söz konusu. Bu yıl arefe günü 1 Mayıs'a rastlıyor. 1 Mayıs ise Pazar günü olacak. Böylece Pazar günü haftalık iznini yapanlar açısından bir farklılık oluşturmayacak. Ancak Pazar günü çalışanlar mesai yapmış olacak. Daha sonra tüm çalışanlar 2,3 ve 4 Mayıs günleri bayram iznini yapabilecek. Bu tarihlerde çalışması yapanlar ise 1 günlük çalışmaya karşılık 1 günlük yevmiye alacaklar. Bu durumda özel sektör çalışanları Perşembe ve Cuma günleri işlerine dönmek durumunda. Yani 9 günlük tatil onlar için geçerli olmayacak. Ancak hükümet tatili 9 gün yapma kararı verse de vermese de özel sektör çalışanlarının da tatili 9 güne çıkartma şansı bulunuyor. Bunun birkaç yöntemi var.

İŞVEREN KARAR ALABİLİR

Çalışanlarının 9 gün tatil yapmasını isteyen özel sektördeki şirketler isterlerse bunu sağlayabilirler. Eğer haftanın 5 günü çalışma yapılıyorsa şirketler de çalışanlarına 2 gün idari izin verirler. Bu durumda haftanın 5 günü çalışanlar cumartesi- pazarları birleştirerek 9 gün izin yapabilir. Böylece 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri idari izinli sayılırlar. Eğer haftanın 6 günü çalışılıyorsa bu kez izin 6 güne çıkartılabilir. İki gün idari izin verilirse 7 mayıs cumartesi iş başı yapılabilir. Bu cumartesi de idari izinli sayılırlarsa 9 güne ulaşılır. Böylece haftada 5 gün çalışanlar için 2 gün, haftada 6 gün çalışanlar için ise 4 günlük idari izinle 9 güne ulaşılır. Burada dikkat edilmesi gereken konu, idari izin olduğu için işverenler bu günleri yıllık izinden düşemiyor. Ayrıca maaştan da kesemiyor.

İZİN BÖLÜNEBİLİR

Eğer işveren idari izin konusunda bir karar vermez ise çalışanların yine de 9 günlük izin yapma imkânları var. Son yapılan yasal değişikliklerle bir bölümü 10 gün olmak üzere yıllık izinler istenildiği kadar bölünebiliyor. Yani çalışanlar isterlerse izinlerinin 10 günlük kısmından sonraki bölümünü 1'er gün olarak da kullanabiliyor. Bu durumda çalışanlar Perşembe ve Cuma günlerini, cumartesi çalışıyorlarsa her iki cumartesini yıllık izninden kullanarak yine tatilini 9 güne çıkartabilir.

Ancak burada da tamamen işveren ile işçi arasında varılacak mutabakat söz konusu olacak.

MESAİ ÖDEMEK ŞART

*Resmi tatil ve bayramda çalışanlara mesailerinin ücretleri ödenir, yerine izin kullandırılamaz.

*Resmi tatil ve bayramlarda yapılan çalışmalar yüzde 100 fazlası ile ödenir.

*Bu dönemde çalışmayıp izin yapan işçilere, o ay maaşı tam ödenir.

*Gazetecilerde genel tatil ücreti kavramı yok. Bayramda çalışan gazeteciye fazla mesai olarak her saat için yüzde 50 fazla ücret ödenir.

YILLIK İZİN GÜNLERİ …

İşçiler:

1-5 yıl kıdem 14 gün

5-15 yıl kıdem 20 gün

15 yıl ve fazla kıdem 26 gün

50 yaş üstü ve 18 yaş altı 20 gün

Gazeteciler:

1-10 yıl 4 hafta ('28 gün)

10 yıldan fazla 6 hafta (42 gün)

Memurlar:

1-10 yıl 20 gün

10 yıl üzeri 30 gün