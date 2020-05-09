SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bayram müjdesi! Emekli maaşları ne zaman yatırılacak?

09.05.2020 11:40

9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisine bayram müjdesi geldi... Emekli maaşları bu ay erken yatırılacak. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması, 24, 25 ve 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle ödemeleri erkene aldıklarını duyurdu.