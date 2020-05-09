SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bayram müjdesi! Emekli maaşları ne zaman yatırılacak?

9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisine bayram müjdesi geldi... Emekli maaşları bu ay erken yatırılacak. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...
9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisine bayram müjdesi geldi. Emekliler maaşlarını bu ay erken alacak. Ödemeler ayın 15'i ile 22'si arasında yapılacak.
SSK emeklileri her ay maaşlarını ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25'i ile 28'i arasında alıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması, 24, 25 ve 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle ödemeleri erkene aldıklarını duyurdu.
Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk'un verdiği bilgiye göre; SSK'lılar 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağ- Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylığını alacak.
4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.
4B (Bağ-kur) kapsamındaki emekliler ve hak sahiplerinden ödeme günü 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.
CORONAVİRÜS EMEKLİLİK BAŞVURUSUNA ENGEL DEĞİL
Salgınla mücadele sürecinde 3 ay işten çıkartılma yasağı getirilirken, emeklilik süresi dolup da ayrılmak isteyenlerin önünde hiçbir engel bulunmuyor.
Bakanlık yetkilileri, prim gün süresini dolduranların e-Devlet üzerinden emeklilik işlemlerini başlatabileceklerini belirterek, şu bilgileri verdi: "İşverene emekli olmak için ayrılmak istediğini ileterek iş çıkışı yapılanlar başvurusunu gerçekleştirip, aylığını bankadan alabilir. İşlemler hızlı bir şekilde tamamlanıyor."