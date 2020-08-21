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    • 21.08.2020 Gazete
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    kayan liderler kendini unuttu, bizi konuştu: oldu

    kayan liderler kendini unuttu! 'ı, 'i, Putin'i, 'u, Miçotakis'i son 10 günde bizi konuştu. Bazıları ittifak yapmaya koyuldu! Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde de dünya basınının manşetlerinde yer buldu: ezberleri bozdu. oldu.

    Türk akımı
    'e demir attık, 'da tarih yazdık, İpekyolu ile kıtaları bağladık zirveye adımızı kazıdık.



    kayan liderler kendini unuttu! 'ı, 'i, Putin'i, 'u, Miçotakis'i son 10 günde bizi konuştu. Bazıları ittifak yapmaya koyuldu! Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde de dünya basınının manşetlerinde yer buldu: Türkiye ezberleri bozdu. Yeni dünyada oyun kurucu oldu

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