Akdeniz'e demir attık, Libya'da tarih yazdık, İpekyolu ile kıtaları bağladık zirveye adımızı kazıdık.
Ekseni kayan liderler kendini unuttu! Biden'ı, Merkel'i, Putin'i, Macron'u, Miçotakis'i son 10 günde bizi konuştu. Bazıları ittifak yapmaya koyuldu! Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde de dünya basınının manşetlerinde yer buldu: Türkiye ezberleri bozdu. Yeni dünyada oyun kurucu oldu
Ekseni kayan liderler kendini unuttu! Biden'ı, Merkel'i, Putin'i, Macron'u, Miçotakis'i son 10 günde bizi konuştu. Bazıları ittifak yapmaya koyuldu! Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde de dünya basınının manşetlerinde yer buldu: Türkiye ezberleri bozdu. Yeni dünyada oyun kurucu oldu