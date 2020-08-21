Doğalgaz bulundu mu? Karadeniz doğalgaz rezervi ne kadar? Türkiye doğalgaz mı buldu?

Doğalgaz bulundu mu? Türkiye'nin merakla beklediği Başkan Erdoğan açıklaması öncesi Türkiye doğalgaz mı buldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Karadeniz doğalgaz rezervi ne kadar? Yabancı basında Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde doğalgaz bulduğuna yönelik iddialar güçleniyor. Reuters'a bilgi veren bir yetkili, bulunan doğalgaz rezervinin Türkiye'nin enerji ihtiyacını 20 yıl kadar karşılayabilme potansiyeli olduğunu belirtti. Peki, doğalgaz bulundu mu?

DOĞALGAZ BULUNDU MU?

ABD'de yayın yapan Bloomberg, Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulduğunu iddia etti. Bir diğer yabancı yayın organı Euronews ise Türkiye'nin doğalgaz kaynağı keşfettiğini duyurdu.