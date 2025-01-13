Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 12:18 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 12:18

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücrete ara zam olur mu" sorusuna yanıt verdi. Bakan Işıkhan "Asgari ücrette ihtiyaç hasıl olursa biz hükümet olarak çalışırız, Temmuz'da gereken iyileştirmeşi yaparız" dedi.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şu şekilde:

Türkiye maaşları altın karşısında en az değer kaybeden ülkelerden bir tanesi. 2002'den bu yana asgari ücret altın hesabı ile Fransa'da yüzde 80, Yunanistan'da yüzde79, Hollanda'da yüzde 78 oranında değer kaybetmişti. Dünya genelindeki kayıp oranın ortalaması yüzde 70'in üzerinde.

İnşallah asgari ücrette enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak refahımızı artırmaya gayret edeceğiz. 2025 yılı enflasyonun kontrol altına alındığı bir dönem olacak. Refah arttıkça elde ettiğiniz tüm zenginlikleri vatandaşımız, emeklilerimizle paylaşacağız.

ASGARİ ÜCRETE BU SENE ARA ZAM OLACAK MI?

İhtiyaç olursa biz güncelleme yapabiliriz. Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. 2025 yılında gerçekten enflasyonda ciddi anlamda iyileşmeler bekliyoruz. Düşüşün başladığını göreceğiz. Ancak Allah korusun bir aksilik, felaket başka bir durumla karşı karşıya kalırsak temmuz ayında tekrar gündeme gelebilir.

Ekonomi kurmaylarımız durumu görüyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda karar alınarak biz tabi ki güncelleme yapabiliriz. Asgari ücrete güçlendirmek amacıyla, ticaretimizi artırmak amacıyla 1 yıl süre ile belirledik. Geçen yıl yaptığımız bu uygulama ihracatımızın, ticaretin artmasında çok büyük katkısı oldu. Tutarlı davranışlardan dolayı tebrikler aldık. İşveren de geleceği görmek zorunda.

"İHTİYAÇ HASIL OLURSA GEREKLİ İYİLEŞTİRMEYİ YAPARIZ"

Eğer böyle bir ihtiyaç hasıl olursa çalışırız ve gerekli iyileştirmeyi yaparız. Ancak şu an ben 2025 yılını meyveleri alacağımız bir dönem olacağını yürekten inanıyorum.