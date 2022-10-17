SON DAKİKA: Fuat Oktay 2023 bütçesinin sunumunu yaptı: İlk kez AK Parti döneminde yüzde 1'i geçti! Küresel mal ticaretinden Türkiye'nin aldığı pay

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada, "Yıllıklandırılmış ihracat Eylül ayı itibariyle 252 milyar doları da aşmış, ilk kez iktidarımız döneminde küresel mal ticaretinden ülkemizin aldığı pay yüzde 1’in üzerine çıkmıştır." dedi. Oktay, 2023 bütçesinde aslan payının eğitime ayrıldığını belirtti. Oktay, ayrıca "Bacasız sanayi olarak adlandırdığımız ve ekonomimize önemli bir döviz girdisi sağlayan turizm sektörünün güçlü performansı ile 2022 yılı sonunda inşallah seyahat gelirlerimizin 37 milyar dolara ulaşarak salgın öncesi dönemin de üzerine çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yaptığı 2023 bütçesini sunumundan ayrıntılar...