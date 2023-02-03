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SON DAKİKA ENFLASYON HABERİ! Ocak ayı enflasyonu açıklandı! TÜİK 2023 Ocak ayı enflasyon oranı ne kadar oldu?

SON DAKİKA ENFLASYON HABERİ! Ocak ayı enflasyonu açıklandı! TÜİK 2023 Ocak ayı enflasyon oranı ne kadar oldu?
03.02.2023 10:08 - Son Güncelleme: 03.02.2023 10:09

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SON DAKİKA ENFLASYON HABERİ! Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 6,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 57,68 oldu.

Ekonomi Videoları

Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 6,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 57,68 oldu.

İşte TÜİK'ten yapılan açıklamanın tam metni:

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2023

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %86,46, AYLIK %4,15 ARTTI

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,15, bir önceki yılın aynı ayına göre %86,46 ve on iki aylık ortalamalara göre %125,53 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK %70,49 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %101,51, imalatta %70,49, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %237,14 ve su temininde %116,64 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %60,98, dayanıklı tüketim malında %69,42, dayanıksız tüketim malında %97,14, enerjide %188,23 ve sermaye malında %60,19 artış olarak gerçekleşti.

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