SON DAKİKA ENFLASYON HABERİ! Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 6,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 57,68 oldu.
SON DAKİKA ENFLASYON HABERİ! Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 6,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 57,68 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 6,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 57,68 oldu.
İşte TÜİK'ten yapılan açıklamanın tam metni:
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2023
YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %86,46, AYLIK %4,15 ARTTI
Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,15, bir önceki yılın aynı ayına göre %86,46 ve on iki aylık ortalamalara göre %125,53 artış gösterdi.
SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK %70,49 ARTTI
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %101,51, imalatta %70,49, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %237,14 ve su temininde %116,64 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %60,98, dayanıklı tüketim malında %69,42, dayanıksız tüketim malında %97,14, enerjide %188,23 ve sermaye malında %60,19 artış olarak gerçekleşti.