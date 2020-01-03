Son dakika... Emekli maaş zammı ne kadar oldu? 2020 Emekli zammı belli oldu mu? 03.01.2020 10:14

Emekli maaş zammı ne kadar oldu? Sorusu birazdan yanıt bulacak. Emeklilerin heyecanlı bekleyişi devam ederken yeni yılın gelmesiyle birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Emekliler, bu yıl 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca emeklilerin büyük çoğunluğuna Mart'tan itibaren ikinci promosyon ödemeleri başlayacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. İşte Emekli maaş zammı ne kadar oldu? 2020 Emekli zammı belli oldu mu?

Emekli maaş zammı ne kadar oldu? Sorusu birazdan yanıt bulacak. Emeklilerin heyecanlı bekleyişi devam ederken yeni yılın gelmesiyle birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. SSK ve Bağ-kur emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artacak. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak.Emekliler, bu yıl 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca emeklilerin büyük çoğunluğuna Mart'tan itibaren ikinci promosyon ödemeleri başlayacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. İşte Emekli maaş zammı ne kadar oldu? 2020 Emekli zammı belli oldu mu?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-kur emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artacak.

TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak.

En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak.

En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak.

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. TÜİK'in açıkladığı rakamlarda yüzde 5'in üzerinde oluşacak TÜFE oranı memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak yansıyor.

TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 1.45 oranında enflasyon farkı alacak. Toplamda ise 6.45 oranında zam maaşlara yansıyacak.

SSK ve Bağ-kur emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artacak.

İKİNCİ ÖDEME YAPILACAK

Emeklilerin büyük çoğunluğu için 2020 promosyon yılı olacak.

Banka promosyonları Mart 2017'de başlamıştı. Bu tarihte başvurup 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan faydalanabilecek.

2020 yılı içinde emekli olanlar da bankasını seçerek promosyon alabilecek.

Taban promosyon maaşa göre 300, 375 ve 450 lira olarak uygulanıyor. Bu tutarların rekabetle artması bekleniyor.

TARİH BELLİ

Emeklilere 2020'de de iki kez bayram ikramiyesi ödenecek.

Tutarlarda değişiklik yapılmazsa biner lira ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

-1-6 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

-3 OCAK: Zam oranları belli olacak.

-17-27 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

-24-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

MAAŞ ZAMMINA DERECE FARKI

4 AYRI ZAM ORANI: Toplu sözleşmelerde öncelikle 2020 (Ocak-Temmuz) ve 2021 (Ocak- Temmuz) ayları olmak üzere memur ve memur emeklilerinin alacağı 4 ayrı zam oranı açıklanacak. Böylece emekliler ve memurlar enflasyon farkı hariç alacakları zamları önceden bilecek.

EMEKLİYE AİLE PARASI: Memurların aldıkları aile yardımlarının emekli olduklarında da devam etmesi sağlanacak. Böylece, emekliye aile yardımı gündeme gelecek.

HER AY ENFLASYON FARKI: Memurlara ve emeklilere zam dönemlerinde ödenen 6 aylık enflasyon farkının aylık ya da 3 aylık olarak ödenmesi de masada olacak. Bu gerçekleşirse memurların maaşları her ay enflasyon oranında artabilecek.

DERECE MAAŞA YANSIR: Memurlara 1 derece verilmesi konusu da toplu sözleşmede masa da olacak. Böylece 1 maaşlar da yükselecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ: Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen ikramiyenin memurlar için de uygulanması talebi yine masada çözüm bekleyen talepler arasında olacak.

İZİNLERE İŞ GÜNÜ AYARI: Memurların yıllık izinlerinin iş günü olarak hesaplanması da karara bağlanacak. Buna göre artık hafta sonları yıllık izin süresinden sayılmayacak. Bu gerçekleşirse izin süresi hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl dahil) 20 iş günü, 10 yıldan fazla olanlar için 30 iş günü olacak.