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Borsa günü düşüşle tamamladı! Düşüşün nedeni ne?
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Borsa günü düşüşle tamamladı! Düşüşün nedeni ne?

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 18:26 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 18:29

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 205,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 107,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi ise yüzde 1,18 değer kaybetti. Peki; Borsa bugün neden düştü? Kare Portföy Fon Yöneticisi Kadir Altunok bugün borsada yaşanan düşüşü A Para canlı yayınında değerlendirdi. İşte detaylar.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 205,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 107,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi ise yüzde 1,18 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 4,20 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 5,43 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerle karışık seyir öne çıkıyor.

Analistler, haftaya yurt içinde büyüme, yurt dışında ise ABD'de büyüme, PCE fiyat endeksi, Almanya'da büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.500 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu vurguladı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) 2024'ün 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,98 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,12, 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 2,96 oldu.

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