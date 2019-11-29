Son dakika: Bakan Pekcan'dan Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracattan alacağımız payı artıracak tedbirler alıyoruz. İhracat hedef planında 17 ülkeyi seçtik." dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar bulundu.
İşte Bakan Pekcan'ın konuşmasından satır başları:
Ticaretteki payımızı artırmak istiyoruz ve bunun için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İhracattan alacağımız payı artıracak tedbirler alıyoruz. İhracat hedef planında 17 ülkeyi seçtik.
İhracatı tabana yaymak için 14 ilde E-ticaret eğitimi verdik. MEB ile ortak dış ticaret meslek liseleri projeleri yürütüyoruz.
Akıllı ihracat platformunu geliştireceğiz. İthalatta da dijitalleşmeye gideceğiz. Gümrük işlemlerinde takibi kolaylaştıracağız.
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