Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan flaş Kanal İstanbul açıklaması: Haziran sonuna doğru temeli atılacak!

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul hakkında A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu Kanal İstanbul temelinin atılacağı tarihi verdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul hakkında A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu Kanal İstanbul temelinin atılacağı tarihi verdi. İşte detaylar...

'Depremi tetikler' iddiaları hakkında da konuşan Bakan Karaismailoğlu, uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda böyle bir risikn bulunmadığının belirlendiğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Kanal istanbul'a yabancı yatırımcılardan da yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.