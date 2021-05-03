RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan flaş Kanal İstanbul açıklaması: Haziran sonuna doğru temeli atılacak!

Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan flaş Kanal İstanbul açıklaması: Haziran sonuna doğru temeli atılacak!
03.05.2021 10:39
Ana Sayfa 09:18
Kanal İstanbul için tarih...
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Bakan Hulusi Akar'dan...
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Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul hakkında A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu Kanal İstanbul temelinin atılacağı tarihi verdi. İşte detaylar...


Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul hakkında A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu Kanal İstanbul temelinin atılacağı tarihi verdi. İşte detaylar...

'Depremi tetikler' iddiaları hakkında da konuşan Bakan Karaismailoğlu, uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda böyle bir risikn bulunmadığının belirlendiğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Kanal istanbul'a yabancı yatırımcılardan da yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.

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