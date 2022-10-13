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SON DAKİKA! Bakan Derya Yanık ödemeler için tarih verdi! Aile destek ödemeleri ne zaman?

SON DAKİKA! Bakan Derya Yanık ödemeler için tarih verdi! Aile destek ödemeleri ne zaman?
13.10.2022 11:57

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Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Dar gelirli ailelere anaokulu desteğinde ilk ödeme bu hafta yapılacak. Doğal gaz desteğinde ikinci ödemeler ekim ve kasım aylarında yapılacak." dedi. Üniversiteler öğrencilerine verilecek ulaşım desteğinin detaylarını da açıklayan Yanık, "Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını, lisans ve 25 yaş altı olanlara, ailelerinden uzak olan öğrencilerin gidiş-dönüş biletlerini biz karşılayacağız." dedi.

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Sosyal yardımlarda kapsamın genişlediği, ödeme miktarlarının arttığı ve yeni sosyal yardım kalemlerinin uygulamaya girdiği süreç devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yardımlar başta olmak üzere gündemdeki soruları yanıtladı.

AİLE DESTEK PROGRAMINDA YENİLİK
Türkiye Aile Destek Programı ile ne tür yenilikler yapıldı?
''Biz sosyal yardımlarının, sadece yoksullukla tanımlanmaması gerektiğinin kanaatindeyiz. Aile Destek Programı'mız bu kapsamda, sadece kanunda tanımlananlarla değil genişletilerek devam etmesini istiyoruz''

SOSYAL YARDIMLARIN KAPSAMI
Sadece rakamsal değişiklikler mi söz konusu, sosyal yardımlara ilişkin temel yaklaşımda da yenilik var mı?
''Kapsamı nasıl genişlettik. Normal şartlarda bordrolu çalışanları desteklenmesi mümkün değildi. Emeklilerin dul ve yetimlerini bu kapsama dahil ettik. Dolayısıyla kapsam da miktarlar da oldukça genişletildi. Ayrıca fatura ödeme destekleri de sağladık''

AYLIK BİN 250 LİRAYA KADAR DESTEK
Türkiye Aile Destek Programı'nda ödemeler ne kadar sürecek?
''Bu yardımların bir kısmı sürelidir, bir kısmı da süresizdir. Türkiye Aile Destek Programı birer yıllık dönemlerle program. Bir yılın sonunda duruma tekrar bakıp, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aylık 850 ila bin 205 lira arasında destek veriyoruz''

DESTEK ÖDEMELERİ BU HAFTA YAPILACAK
Ekim ayı ödemeleri ne zaman yapılacak?
''Başlıyoruz, bu hafta itibariyle hesaplara yatırılacak''

ANAOKULU DESTEK ÖDEMESİ
Çocuklar konusunda bir destek de anaokulu için yürürlükte. Anaokulu destek ödemeleri başladı mı ve yararlanma koşulları nedir?
İlk ödemeyi bu hafta yapacağız. Sadece vatandaşlarımızın çocuklarını okula kaydettirmeli yeterli. Biz çocuklarımız için ödemeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na yapacağız'

DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİ
Doğalgaz Tüketim Desteği'nde de tutar artırıldı. Destek miktarı ne kadar oldu, yararlanma koşulları değişti mi?
''Bir ısı haritası oluşturduk. Bu haritaya göre 950-2 bin 500 lira arasında kademe kademe ödemesi yapıyoruz. Başvurular 5 Eylül'de başladı. Normal şartlarda ev sahibi olma gibi şartlar vardı. Bu kapsamı geniştettik, kiracılar da yararlanıyor. Kişinin, faturasını PTT'ye götürmesi yeterli. Sayısı belirledikten sonra ödemeler ekim-kasım gibi yapılacak''

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIM DESTEĞİ
Üniversite öğrencilerine yılda 2 kez ulaşım desteği. Uygulama nasıl olacak?
Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını, lisans ve 25 yaş altı olanlara, ailelerinden uzak olan öğrencilerin gidiş-dönüş biletlerini biz karşılayacağız.

Tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. Yılda iki kez olacak. Her bir öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ödemesi olacak. Öğrencilerimize ödemeler, vakıflarımız aracılığıyla IBAN'lara'.

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