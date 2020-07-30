Son dakika: Bakan Albayrak'tan Ekonomik Güven Endeksi yorumu: Türkiye’nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz

30.07.2020 11:03

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye’nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki yükselişe ilişkin, "Yeni normalde adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

"Ekonomik güven endeksi haziran ayında 73,5 iken, temmuz ayında yüzde 11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz."

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.





Endeks bu ay hazirana göre yüzde 11,8 artarak 82,2 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz. pic.twitter.com/eHgAiCrHye — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 30, 2020

Reel kesim güven endeksi aylık bazda yüzde 10,7 artarak 99,4, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 20,2 yükselerek 66,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9,6 artışla 94,6, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 11,6 artarak 87 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi ise temmuzda yüzde 2,7 azalarak 60,9 değerine geriledi.