Son dakika: 1 milyar 626 milyon liralık ödeme bugün başlıyor! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi!

24.04.2020 14:48

Son dakika haberleri... 1 milyar 626 milyon liralık ödeme bugün başlıyor! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada 2019 yılı 1. dönem buzağı desteği, sürü büyütme ve yenileme ile sertifikalı tohum üretim desteklemeleri kapsamında yetiştiricilerimize toplam 1 milyar 626 milyon lira ödeme yapılacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli, 2019 yılı 1. dönem buzağı desteği, sürü büyütme ve yenileme ile sertifikalı tohum üretim desteklemeleri kapsamında yetiştiricilerimize toplam 1 milyar 626 milyon lira ödeme yapılacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

"2019 yılı 1. Dönem Buzağı Desteği kapsamında; 81 ilde, 701.111 yetiştiricimize, 1 milyar 434 milyon TL,

Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği kapsamında; 80 ilde, 71.845 yetiştiricimize, 187 milyon TL,

Sertifikalı tohum üretim kapsamında; 7 ilde, 11 firmamıza, 5 milyon TL'lik ödemeyi, bugün saat 18:00'dan sonra TC Kimlik numaralarının son hanelerine göre ödemeye başlayacağız

2019 yılı 1. Dönem Buzağı Desteği ile Sürü Büyütme ve Yenileme desteği kapsamındaki ödemeler, TC Kimlik numaralarının son rakamı 0 olanlara bugün, son rakamı 2 olanlara 30 Nisan, 4 olanlara 8 Mayıs, 6 ve 8 olanlara ise 15 Mayıs'ta saat 18:00'dan sonra yapılacak"

Bu ödemeler ile birlikte 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödenen desteklemelerin toplam 12,4 Milyar TL'ye ulaştığını vurgulayan Bakan Pakdemirli "Toplam 22 Milyar TL olan tarımsal desteklerin %56'sı ödenmiş olacak. Tüm çiftçi ve yetiştiricilerimize hayırlı olsun" diyerek sözlerini tamamladı.