Ücretsiz izin ve işsizlik ödeneğine nasıl başvurulur? Ödenek ne kadar ve kimler faydalanabilir? Faruk Erdem canlı yayında anlattı

24.04.2020 14:25

Koronavirüs salgını sonrası hükümet açıkladığı paketlerle salgının ekonomiye olan etkilerine karşı birbiri ardına önlemler alıyor. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayanların, ücretsiz izne çıkarılanların ve 15 Mart'tan sonra işsiz kalanların İŞKUR'dan 3 ay boyunca alacağı destek ödemesinin detayları da belli oldu. Peki İŞKUR desteğini kimler, nasıl alabilir? İŞKUR desteği paraları ne zaman ve kaç lira ödenecek? Ücretsiz izne başvuru nasıl yapılır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detaylar canlı yayınında anlattı.

Yeni torba yasa ile gelen ücretsiz izin ve işsizlik ödeneğinden kimler faydalanabilir? Kimler bu haklarda yararlanamaz? Ücretsiz izne ayrılanlara ne kadar maaş ödeniyor? Ücretsiz izne başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaşları ne zaman ödeniyor?

Ücretsiz izne çıkartılanlar, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar ve 15 Mart 2020'den sonra işsiz kalanlar İŞKUR'dan üç ay boyunca para alacak. Paraların ödenmesiyle ilgili başvuru şartları da belli oldu. Kim nasıl para alacak, kimler hak sahibi, paralar ne zaman ve kaç lira ödenecek bunlarla ilgili detaylara ulaşmak isteyenler için tüm ayrıntılar haberimizde…

15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da nakdi ücret desteği verilecek. Burada başvuralar için iki yöntem uygulanacak. Eğer işsiz kalan çalışan işsizlik ödeneğine başvuru yapmış ve reddedilmişse yeni bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Bu çalışanlar için duyuruda "15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği 3 ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re'sen gerçekleştirilir." deniliyor.

İşsizlik ödeneğine başvurmayanlar için ise "15/03/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, 'https://esube.iskur.gov.tr/' internet adresinden veya e-Devletten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları üzerine İŞKUR tarafından gerçekleştirilir." deniliyor.

PARAYI ALMANIN ŞARTLARI

a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

ç) SGK'ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak, koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında gerekli bildirimin yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.