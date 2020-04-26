RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Ekonomi Videoları "Eğer petrol 10 dolara düşerse..." Uzman isim krizi A Haber'de yorumladı

"Eğer petrol 10 dolara düşerse..." Uzman isim krizi A Haber'de yorumladı

26.04.2020 11:48

Koronavirüs salgını sonrası talebin azalması ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar ile adeta dibe vuran petrol fiyatları, dev şirketleri uçurumun eşiğine getirdi. Bu dalgalanma üreticileri ekonomik yönden sarsarken, birçok enerji devi de değer kaybetti. Petrol Araştırma Şirketi Başkanı Artem Abramov, petrol piyasalarındaki son durumu A Haber yayınında anlattı. Abramov, Türkiye'nin krizden etkilenmediğini belirtirken, "Eğer petrol 10 dolara düşerse üretim biter" dedi.


Ekonomi Videoları