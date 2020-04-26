Koronavirüs salgını sonrası talebin azalması ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar ile adeta dibe vuran petrol fiyatları, dev şirketleri uçurumun eşiğine getirdi. Bu dalgalanma üreticileri ekonomik yönden sarsarken, birçok enerji devi de değer kaybetti. Petrol Araştırma Şirketi Başkanı Artem Abramov, petrol piyasalarındaki son durumu A Haber yayınında anlattı. Abramov, Türkiye'nin krizden etkilenmediğini belirtirken, "Eğer petrol 10 dolara düşerse üretim biter" dedi.
"Eğer petrol 10 dolara düşerse..." Uzman isim krizi A Haber'de yorumladı
26.04.2020 11:48
- "Eğer petrol 10 dolara düşerse..." Uzman isim krizi A Haber'de yorumladı
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