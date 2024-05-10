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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024, 11:26 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024, 11:26

Sıcak hava balonculuğunda zirvedeyiz! Rekor sinyali

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün sıcak hava balonlarında güvenli uçuşa yönelik yaptığı çalışmalar sayesinde balon uçuşlarının yoğunlaştığı 2011 yılından 1 Mayıs 2024 tarihine kadar 310 bin 301 balon uçuşu ile 5 milyon 863 bin 176 yerli-yabancı yolcunun uçurulduğunu söyledi. Uraloğlu, Türkiye’de şu anda ruhsatlandırılmış 67 balon işletmesi, 6 onaylı eğitim organizasyonu, 434 balon ve 682 balon pilotu bulunduğunu belirterek yeni sezon öncesi 'rekor' sinyali verdi.

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