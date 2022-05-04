SGK'dan sıfır faizli konut kredisi! Ziraat Bankası ve Halkbank'a başvuran alıyor! İşte şartlar

Pandemi sonrası artan inşaat maliyetleriyle beraber konut fiyatlarının yükselmesi, kiralarda da artış yaşanmasına neden oldu. Hükümet dar gelirli vatandaşı korumak için çalışmalara başladı. Barınma, eşya yardımı, kira desteği gibi yardımlar sağlanırken, Sosyal Güvenlik Kurumu da faizsiz konut kredisi desteği sağlıyor. 2022 için 240 bin liranın üzerinde sıfır faizli kredi desteğinden yararlanmak için SGK'dan alınacak belge ile Ziraat Bankası ya da Halkbank'a başvurmak gerekiyor. İşte sıfır faizli konut kredisi için bilmeniz gerekenler...