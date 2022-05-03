SGK'dan sıfır faizli konut kredisi! Ziraat Bankası'na başvuran alıyor! İşte şartlar
Pandemi sonrası artan inşaat maliyetleriyle beraber konut fiyatlarının yükselmesi, kiralarda da artış yaşanmasına neden oldu. Hükümet dar gelirli vatandaşı korumak için çalışmalara başladı. Barınma, eşya yardımı, kira desteği gibi yardımlar sağlanırken, Sosyal Güvenlik Kurumu da faizsiz konut kredisi desteği sağlıyor. 2022 için 240 bin liranın üzerinde sıfır faizli kredi desteğinden yararlanmak için SGK'dan alınacak belge ile Ziraat Bankası'na başvurmak gerekiyor. İşte sıfır faizli konut kredisi için bilmeniz gerekenler...
Hükümet, pandemi ile birlikte inşaat sektörünün yavaşlamasıyla artan konut fiyatları, el yakan ev kiralarına karşı dar gelirli vatandaşı korumak için tüm imkânları seferber ediyor. Barınma, eşya yardımı, kira desteği verilirken Sosyal Güvenlik Kurumu da faizsiz konut kredisi desteği sağlıyor.
Bu yıl için 240 bin liranın üzerinde sıfır faizli kredi desteğinden yararlanmak için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak hak sahibi belgesi ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekiyor. Faizsiz krediden sigortalının kendisi ya da geride kalan hak sahipleri eş, çocuk, anne, baba yararlanabiliyor. Buna göre 3 bin lira aylığı olan sıfır faizli kredi için 750 lira taksit ödüyor.
2-Hak sahipleri de krediden yararlanabilir mi?
Öncelikle malulün kendisine kullandırılıyor. Faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın ölümü halinde dul eşine, eşi hayatta değilse ya da evlendiyse çocuklardan birisine kullandırılıyor. Yetim aylığı almakta olması kaydıyla talepte bulunan çocuklarına müştereken, bunlar olmadığında öncelikle anaya veya babaya bir konut ile sınırlı olmak üzere veriliyor.