Sendikaların asgari ücret talebinden sonra Başkan Erdoğan'dan son dakika jest açıklaması |Video 20.12.2019 18:54

2020'de asgari ücret ne kadar olacak sorusu yanıt bulmaya başladı. Sendikaların asgari ücret için talep ettiği rakam belli oldu. TÜRK-İŞ, DİSK, ve HAK-İŞ sendikaları asgari ücret için 2578 lira talepte bulundu. Erdoğan, Malezya'da asgari ücret görüşmeleriyle ilgili konuştu. Erdoğan, ''İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız''

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2020 yılı asgari ücret zam oranını belirlemek üzere gerçekleştireceği 4. toplantı öncesi oldukça önemli bir gelişme yaşandı.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yaptıkları ortak açıklamada "Asgari ücret" 2 bin 578 lira olmalı" ifadesini kullandı.

Aralık ayının son haftasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 4. toplantı sonrasında asgari ücret ve AGİ tutarları açıklanacak.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken asgari ücretle ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da asgari ücretle ilgili soruya böyle cevap verdi:

SORU: Asgari ücret konusunda hep hassas oldunuz. Şimdi hükümet-işçi- işveren kesimleri son tur görüşmelere başladı. Ama bu konuda genellikle hep sizden bir son jest beklenir. Asgari ücret konusunda müjdeniz olacak mı?

İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız.