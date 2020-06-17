Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan, Türkiye'nin tek aşı enstitüsüne ziyaret! Çalışmaları yerinde inceledi

17.06.2020 14:09

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin tek aşı enstitüsüne kritik bir ziyaret gerçekleştirerek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Varank, "Türkiye'de bilimsel alanda dünyayla başa baş, hatta onların ötesine geçebilen çalışmalarımız var. Covid-19 Türkiye Platformu çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalarla elde ettiğimiz neticeleri hızlıca klinik araştırmalar seviyesine getirip Türkiye'yi dünyada öncü olacak işlerde marka haline dönüştürmek istiyoruz" dedi.