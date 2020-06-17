Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan, Türkiye'nin tek aşı enstitüsüne ziyaret! Çalışmaları yerinde inceledi

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin tek aşı enstitüsüne kritik bir ziyaret gerçekleştirerek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Varank, "Türkiye'de bilimsel alanda dünyayla başa baş, hatta onların ötesine geçebilen çalışmalarımız var. Covid-19 Türkiye Platformu çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalarla elde ettiğimiz neticeleri hızlıca klinik araştırmalar seviyesine getirip Türkiye'yi dünyada öncü olacak işlerde marka haline dönüştürmek istiyoruz" dedi.
Bakan Varank: "Yerli Koronavirüs Aşısı Hayvanlarda Deneniyor!" / A Haber Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu koordinasyonunda yürütülen corona virüsün (Kovid-19) enfeksiyon etkisini durdurucu veya azaltıcı ilaç geliştirme projesi kapsamında Ankara Üniversitesi'ndeki laboratuvarlarda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Varank, söz konusu ilaç projesi kapsamında bugün itibarıyla hayvan deneyleri aşamasına geçildiğini açıkladı..