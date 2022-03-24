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Samsun dolandırıcılık haberi! 16 milyarlık vurgun nasıl yapıldı? 16 milyarlık vurgun hangi bankadan yapıldı?

Samsun dolandırıcılık haberi! 16 milyarlık vurgun nasıl yapıldı? 16 milyarlık vurgun hangi bankadan yapıldı?
24.03.2022 10:02

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Bankadan 16 milyar lira vurgun yapmak son günlerde arama motorlarında en çok aratılan konuların başında geliyor. Bunun nedeni elbette Samsun'da yaşayan iki kardeşin bir bankanın mobil uygulamasında buldukları açıkla 16 milyar lirayı kendi hesaplarına geçirmesi. 16 milyar tl o kadar büyük ki herkes 16 milyar tl eski parayla ne kadar diye araştırıyor. Dünyanın en büyük soygunu olarak tarihe geçen olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kocaeli İzmit'te yaşayan Mustafa Tarakçı da Recep ve Emre Gezek kardeşler gibi aynı yöntemle hesabına para geçirdi. Gezek kardeşler 12 ayrı akrabasına 415 bin lira transfer etti. Kardeşlerin BMW aldığı galerici parayı iade ederken banka suç duyurusunda söz konusu miktarın 14 milyar 300 milyon olduğunu belirtti ve soruşturma için gizlilik ve kısıtlama kararı istedi. İşte Samsun ve Kocaeli'de gerçekleşen milyar liralık vurgunların detayları...

Ekonomi Videoları

Samsunlu iki kardeş, iddiaya göre, Türkiye'deki en büyük bankalardan birinin hesaplarından 16 milyar lirayı kendi hesaplarına geçirdi. Kardeşler, banka durumu henüz fark etmemişken silah taşıdıkları için yakalandı.
Samsun'da akaryakıt istasyonunda çalışan Emre ve Recep Gezek, yaklaşık 1 ay önce 2 günde 70'e yakın sözde transfer işlemiyle Türkiye'nin en büyük bankalarından birinin yatırım hesaplarından 16 milyar lirayı kendi mevduat hesaplarına aktardı.

Kardeşler paranın bir bölümüyle araba satın aldı, bir bölümüyle de akrabalarının borçlarını ödedi.

Banka durumu henüz fark etmemişken, polis kontrolünde dedelerine ait silahla yakalanan iki kardeş "Çok paramız olduğundan güvenlik için taşıyoruz" diye kendilerini savundular.

Banka hesapları bloke edildi

Bu savunma hem polisleri, hem de savcıyı şüphelendirdi. Paranın kaynağı araştırıldı ve gerçek ortaya çıktı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Banka hesapları bloke edilen şüpheliler, bir süre gözaltında tutulduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma İstanbul'a taşındı

Samsun'daki savcılık, yetkisizlik kararıyla dosyayı bankanın genel merkezinin bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretti.

Bankanın yazılımında güvenlik açığı var mı? Daha önce buna benzer başka olaylar da yaşandı mı? Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin araştırması sürüyor.

SON DAKİKA: SAMSUN BANKA DOLANDIRICILIĞI HANGİ BANKA?
Dünya tarihine geçen bu olayla ilgili arama motorlarında en çok aranan konu ise söz konusu bankanın hangi banka olduğu. İHA'nın (İhlas Haber Ajansı) dün 14:09:58'de "Bankanın açığını bulan kardeşler '16 milyar TL hesaplarına transfer yaptı" başlığıyla geçtiği haberde şu detaylar yer alıyor: Emre G., para çekerken bulduğu açığı savcılıktaki ifadesinde şöyle anlattı: "Banka hesabını kardeşim Recep G. 2018 yılında petrol istasyonunda çalışmaya başladığında maaşının yatması için Antalya Konyaaltı Yapı Kredi Şubesi'nden açtırmıştı...

Ben ve kardeşim bu işlemleri yaparken hesap blokeleniyordu. Bankayı aradığımızda 'güvenlik sebebiyle hesaplar blokelenmiştir' diyordu. Biz blokenin kaldırılması için talepte bulunduğumuzda blokeyi kaldırıp hesabı aktifleştirdiler. Pazartesi günü yani 28 Şubat günü hesap kardeşim Recep G. adına kayıtlı olduğu için Yapı Kredi Bankası'ndan kardeşim Recep G.'yi aradılar.

Kardeşime 'hesabına yüklü miktarda para girişleri var, bunun kaynağı nedir bilginiz var mı?' diye sordular. Kardeşimde 'haberim var' dedi. Banka görevlisi 'nereden geldi' diye kardeşime sordu. O da yatırım hesabından mevduat hesabına aktardığını söyledi. Banka görevlisi kardeşime 'bu kadar yatırımınız var mıydı' dedi. Kardeşim de 'olmasa çekemezdim' dedi. Banka görevlisi 'paranın karşılıksız olduğunu' söyledi. Kardeşim de kimseyi dolandırmadığını, kendi hesapları arasında yaptığı işlem olduğunu söyledi. Bu görüşme esnasında hesap blokelendi. Yapı Kredi Bankası hesabımdan ATM'den 10 bin TL çektik. Sonra bir teknoloji mağazasına gidip 100 bin TL'ye üç adet telefon aldık. Telefonun ücretini pos cihazından ödedik. Eve döndük ve kardeşime 'bu işlemi nasıl yaptın göster' dedim. O da hesaba erişim yaptı. Yatırım hesabı bölümünden hisse senedi para çek menüsüne girdi. 7.000.000.000,00 TL(7 milyar lira) yazdı, onayla dedi ve mevduat hesabıma bu miktar bakiye olarak geçti. Tekrar aynı işlemi yaptı yine 7.000.000.000,00 TL hesabımın mevduat hesabı bölümüne bakiye olarak yansıdı.

Hesapta bakiye miktarı yaklaşık 16.000.000.000,00 TL(16 milyar lira) oldu. Hesapta başka işlem yapmadık ve çıkış yaptık. Cumartesiyi pazara bağlayan gece tarih değiştiği için tekrar dışarı çıkıp yine ATM'den 5 bin TL ben çektim. Kardeşim de kendi hesabına aktardığı Yapı Kredi Bankası'na ait kartından 8 bin TL çekti ve eve geri geldik.

SON DAKİKA