Sağlık-Sen 2024 yılında 3'er aylık dönemlerde memur maaşlarına zam talebini duyurdu.

Sağlık Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle memur maaşlarına refah payı dahil, 1'inci 3 ayda yüzde 35, 2'nci üç ayda yüzde 10, 3'üncü 3 ayda yüzde 15, 4'üncü 3 ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise 6'şar aylık dönemler itibariyle refah payı dahil; birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 artış istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan, "Gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi, Kamu çalışanlarına aylık 7 bin 650 TL kira yardımı yapılması, 1'inci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600 olması, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi genel taleplerimiz arasında yer alıyor." dedi.

MEMUR-SEN TALEPLERİNİ PAYLAŞTI

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin önümüzdeki 2 yılda mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmelerin karara bağlanacağı toplu sözleşme maratonu haftaya başlıyor. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında yürütülecek 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak ve ay boyunca devam edecek.

Görüşmelerde, memurları ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak temsil edecek olan Memur-Sen, masaya taşıyacakları teklifleri açıkladı. Tekliflerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ileteceklerini söyleyen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Kamu işveren tarafının önümüzdeki hafta toplantıya teklif ile gelmesini bekliyoruz. Alım gücünü artıracak, reel geliri yükseltecek tekliflerle masaya gelinmesini istiyoruz" dedi.

Kamu işverenine 930 teklifi ileteceklerini aktaran Yalçın, 2024-2025 yıllarını kapsayan taleplerine ilişkin şu bilgileri verdi:

OCAK'TA EN AZ 29 BİN 700 TL

- 2024 yılı için maaş artışları 3'er aylık dönemler halinde yapılsın. İlk 3 ayda 10 puanlık refah payı ile birlikte yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15 ve dördüncü 3 ayda yüzde 10 olmak üzere yüzde 70 zam talep ediyoruz.

- 2025 yılı için de talep 6'şar aylık artışlar. Birinci altı 6 ayda yüzde 10 refah payı ile birlikte yüzde 25, ikinci 6 ayda yüzde 15 olmak üzere yüzde 40 artış bekliyoruz.

- 2 yılda toplam yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz.

- En düşük memur maaşı taleplerimize göre 2024'ün Ocak ayında 29 bin 700 lira olacak.

YILDA 2 KEZ BAYRAM İKRAMİYESİ

- Toplu sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.

- 1'inci dereceye gelen bütün kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.

- Kamu görevlilerine aylık 7.650 lira kira yardımı yapılmasını talep ediyoruz.

- Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı 4 bin 850 lira ikramiye verilmesini istiyoruz.

EMEKLİYE DE AİLE YARDIMI

- Aile yardımı olarak verilen eş yardımının 2 bin, çocuk yardımının 500 liraya çıkarılmasını, bu yardımın emeklilere de verilmesini talep ediyoruz.

- Gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini istiyoruz.

- Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak, bu arkadaşlarının genel idari hizmetler sınıfına alınmasını istiyoruz.

- Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef v. unvanlı personelin özel hizmetler tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının yeniden belirlenmesini talep ediyoruz.

- Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini istiyoruz.

- Görevde yükselve unvan değişikliği sınavlarının 3 yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını talep ediyoruz.

- Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılmasını istiyoruz.

- Fazla çalışma, harcırah, arazi tazminatı, giyecek yardımı ve yemek yardımlarının artırımlı olarak ödenmesini talep ediyoruz.

- Kamu personel sisteminin; ücret skalası, unvan, kariyer gibi hususlar iyileştirilerek revize edilmesini istiyoruz.

- Engellilere, gazilere, gazi ve şehit yakınlarına ilave ödeme yapılmasını talep ediyoruz.

- Disiplin cezalarının affına yönelik, belli kıstaslarla 17 yıl sonra düzenleme yapılsın istiyoruz.

32 HAFTA DOĞUM İZNİ

- Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini talep ediyoruz.

- Doğum yardımının 5 bin 98, evlenme yardımının 24 bin 215, ölüm yardımının 19 bin 372 lira olarak ödenmesini istiyoruz.

ÜCRETSİZ KREŞ İMKANI

- Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2 bin 778 lira kreş yardımı verilmesini talep ediyoruz.

- Memurlara verilen 8 bin 77 lira seyyanen zammın emekli memurlara da yansıtılmasını istiyoruz.