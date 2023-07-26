Ekonomi Koordinasyon Kurulu sona erdi: Hedef tek hane enflasyon

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada Orta Vadeli Program ile 3 yıl boyunca yürütülecek politikaların ele alındığı vurgulanarak, "Önümüzdeki süreçte temel makroekonomik hedefimiz enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürmektir. Bu kapsamda toplantıda fiyat istikrarıyla birlikte finansal istikrarın devamı için Merkez Bankası’nın uhdesinde olmayan alanlarda atılacak adımlar ele alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.