Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı nefes kesti! Asya evinde gece saldırıya uğradı maskeli adam bir anda üzerine atlayınca...

Kanal D ekranlarının bu sezonki bombası Sadakatis her yeni bölümüyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Burak Sergen, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Eren Vurdem gibi isimleri barındıran Sadakatsiz son olarak 10.son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 2 yıl ileriye giden dizide Volkan, Asya'ya karşı intikam ve yeniden güç kazandığını gösterme peşinde. Sadakatsiz'in 10.son bölümünün hemen ardından yayınlanan 11.yeni bölüm fragmanını izleyen ekran başında buz kesti. Cansu Dere'nin canlandırdığı Asya'nın gecenin bir yarısı evinde maskeli bir adam tarafından saldıraya uğradığı sahneler herkesi şoke ederken şimdi en çok merak edilen maskeli adamın kim olduğu sorusu oldu. İşte Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı ve 10.bölümde yaşananlar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi, dün akşam 10. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in paylaştığı dizinin yeni bölümü biter bitmez 23 Aralık Çarşamba günü ekrana gelecek olan 11. bölümünden de ilk fragman yayınlandı

ASYA SALDIRIYA UĞRUYOR

Yeni bölüm fragmanında Asya, Volkan'ın kendine karşı kötü bir şey yapmayı planladığını öğreniyor. "Volkan Bey size kötü zarar vermek için bir şey yapıyormuş" uyarısından sonra Asya'nın evinin bahçesine giren maskeli adam önce güvenlik kamerasını kırıyor sonra eve girerek Asya'ya saldırıyor.

Eve giren maskeli adamın kim olduğu henüz bilinmezken izleyiciler Volkan olabileceği üzerinde durdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, Ali'yle kurduğu iki kişilik dünyanın Volkan tarafından tehdit edilmesine izin vermedi.

Ancak Ali için onunla bir ateşkes yapması gerektiğinin de farkına vardı. Asya'nın sınırlarını zorlamaktan vazgeçmeyen Volkan'ın kararları, Derin'i huzursuz etse de Volkan, Asya ile Ali'nin hayatının bir parçası olduğunu ispat etmeye karar verdi.

Sadece Asya'yı değil, arkadaşlarını da hedefine alan Volkan, hepsi için ayrı bir plan yaptı.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU

Show TV'de yayınlanan Sadakatsiz dizisi konusu ve oyuncularıyla araştırılıyor. Yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği dizide kocasının onu aldattığını düşünen bir kadının hikayesini konu alıyor…

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...



Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

Sadakatsiz dizisinin uyarlandığı Kore versiyonu 2015 yılında BBC One kanalında Doctor Foster adıyla yayınlandı. Kore versiyonu mini dizi o döneme damga vurdu ve çok izlendi. Elbette Türk dizilerinin yayın süresi göz önünde bulundurulduğunda bu mini dizinin gidişatı merak ediliyor. Ayrıca Sadakatsiz dizisinin 2020 yılında JTBC kanalında yayınlanan Güney Kore uyarlaması da bulunuyor. Dizinin Güney Kore uyarlamasının adı ise The World of the Marriet.

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere(Asya)

Caner Cindoruk(Volkan)

Melis Sezen (Derin)

Burak Sergen (Haluk)

Özge Özder(Derya)

Eren Vurdem(Mert)

Yeliz Kuvancı(Bahar)

Olcay Yusufoğlu(Serap)

Nazlı Bulum(Nil)

Gözde Seda Altuner(Gönül)

Emir Taro Tekin(Selçuk)

Alp Akar(Ali)