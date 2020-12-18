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Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın sahibi olduğu Les Ottomans Hotel Akbank'ın oldu

Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın sahibi olduğu Les Ottomans Hotel Akbank'ın oldu
18.12.2020 08:58
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Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın sahibi olduğu ve konkordato talep ettiği 440 milyon lira değer biçilen İstanbul Boğazı kenarında Kuruçeşmede bulunan ünlü Les Ottomans Hotels alacaklarına karşılık Akbank'ın oldu.


Bir süredir kapalı olan Les Ottomans Hotel'in icradan satışı ilk olarak geçen yıl sonunda gündeme gelmişti.

İHALE DÜN YAPILDI
Ancak, otelin bağlı olduğu Kalamos Turizm ve Ticaret AŞ için konkordato davası açılınca, satış süreci de durdu. Konkordato davasında Kalamos Turizm için iflas kararı çıkınca icradan satış için yeniden düğmeye basıldı.

İstanbul 10. İcra Dairesi'nin yürüttüğü icra ihalesi dün yapıldı.

AYSAL'IN İTALYAN ORTAKLI ŞİRKETİ İFLAS KARARI VERDİ
20 dakikada sonuçlanan ihale sonrası, otelin yeni sahibi Akbank oldu. Bankanın, şirketten olan alacağına karşılık otelin sahibi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Aysal'ın İtalyan ortaklı enerji firması Yeni Elektrik Üretim AŞ için de geçen yıl iflas kararı verilmişti.

İş insanı Aysal'ın, sahip olduğu enerji şirketlerinde yaşadığı mali sıkıntıların, grubun diğer şirketlerini de olumsuz etkilediği kaydedildi.

9 YALIDAN BİRİ
Les Ottomans Hotel olarak faaliyet yürütülen yer esasında bir yalı. 18. Yüzyılın ilk yarısında Sadrazam Muhsinzade Mehmed Paşa tarafından yaptırılan yalı Muhsinzade Yalısı olarak da biliniyor. Anılan yalı, Kuruçeşme Beşiktaş sahilde bulunan 9 Boğaziçi yalısından biri konumunda.

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