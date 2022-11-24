Primi eksik olan EYT’li ne yapacak? Doğum ya da askerlik borçlanması için yeni yılı beklemeyin! Yüksek bir ödeme tablosu...

Çıkarılacak EYT düzenlemesi kapsamında emekli olacakların maaşı diğer emeklilerden farklı olmayacak. Ancak fazla prim gününün bulunması avantaj sağlayacak... EYT düzenlemesi önümüzdeki ay Meclis'te olacak. Emekli olabilmek için bu düzenlemeyi bekleyenlerin önlerinde artık çok az bir süre var. Ama bu sürenin borçlanma yapacak olanlar için de büyük önemi var. Çünkü, doğum ya da askerlik borçlanması yapmak için yeni yılı beklemek demek, daha yüksek bir ödeme tablosuyla karşı karşıya kalacağınız anlamına geliyor. Bakın neden?