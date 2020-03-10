Petroldeki düşüş Türkiye'nin hem cari açığına hem de vatandaşın yakıt faturasına olumlu şekilde yansıyacak. Petrol fiyatlarındaki düşüş benzin fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Vatandaşlar petroldeki düşüş sonrası arama motorlarından, Petroldeki düşüş benzin ve motorin fiyatlarına nasıl yansır? Petroldeki düşüş benzin ve motorin fiyatlarına ne zaman yansır? Petroldeki düşüş sonrası Benzin ve Motorin indirimi ne kadar olacak? sorularını aratıyorlar. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün benzin ve motorine nasıl yansıyacağını anlattı. İşte ayrıntılar...
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