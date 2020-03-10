Dünya Kanal İstanbul için sırada 10.03.2020 17:05

Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul için son viraja girildi. Başkan Erdoğan'ın 2011'de kamuoyuna duyurduğu mega proje Kanal İstanbul için neredeyse tüm hazırlıklar bitti. Dev projenin etüt çalışmaları tamamlandı. İstihdama damga vuracak olan projenin imar planları için özel ekip kuruldu. 20 bin kişiye istihdam sağlayacak projenin ihalesi mayısta askıya çıkacak, haziranda kesinleşecek. Mega projenin tamamlanma süresi ise 7 yıl olarak planlanıyor. Kanal İstanbul'un her iki yakasında 500 bin nüfusa hitap edecek mahalle konseptinde yatay mimarinin hakim olduğu, düşük yoğunlukta konut alanlarının yapılması kararlaştırılmıştı. Planlama aşaması süren yeni imar planlarıyla da bu konut alanlarına hizmet veren ticaret, resmi kurum, sosyal altyapı, teknik altyapı alanlarının da yer alacağı yerleşim bölgeleri netleştirilecek. Ayrıca Kanal İstanbul'a değer katacak kullanımlar planlandı. Yeni yerleşim alanlarında doğudan batıya, güneyden kuzeye yeşil ekolojik koridorlar olacak. Dünya ülkeleri ise dev proje için şimdiden sıraya girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan daha önce bir açıklamasında Kanal İstanbul'a tüm dünyadan yoğun ilgi olduğuna dikkat çekerek; "Rusya, Çin, Hollanda ve Belçika'dan ayrıca dünyanın diğer ülkelerinden ilgilenenler var" ifadelerini kullanmıştı.