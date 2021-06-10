ÖSYM son dakika açıklaması: YKS sınav giriş yeri sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM 2021 YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir?

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre YKS sınav giriş yerlerinin açıklandığı duyuruldu. YKS 2021 sınav giriş yerleri belli oldu mu sorusunun yanıtı bir süredir öğrencilerin gündeminde yer alıyordu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. İşte YKS sınav giriş yerleri sorgulama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan YKS sınavının giriş yerleri belli oldu. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Sınava katılım sağlayacak olan milyonlarca öğrenci bir süredir YKS 2021 sınav giriş yerleri açıklandı mı sorusuna yanıt arıyordu. Peki, YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

İşte detaylı açıklama;

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

YKS NE ZAMAN 2021?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Üniversite sınavı kapsamında yayınlanacak olan giriş belgeleri, ÖSYM AİS üzerinden sorgulamaya açılacak.