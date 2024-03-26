SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 26 Mart 2024, 22:22 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024, 22:22

ÖLÜM AYLIĞI ALANLARA PROMOSYON: SGK'dan ölüm aylığı açıklaması! Hak sahiplerine 5 bin lira promosyon yatırılacak!

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), emekli aylığı alanlara yönelik promosyon ödemelerinin, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 ila 12 bin lira arasında belirlendiği bildirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), emekli aylığı alanlara yönelik promosyon ödemelerinin, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 ila 12 bin lira arasında belirlendiği bildirildi.




SGK'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kurumdan aylık alan 12,7 milyon emeklinin bulunduğu, ödemelerinin bankalar aracılığıyla yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak, 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bunun dışında, SGK'den ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir."




Açıklamada, belirlenen tutarların asgari seviyede olduğu, bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekleri, diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçlarının da ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.

SIRADAKİ VİDEO
Yarısı Bizden Kampanyası'nın ilk temeli Üsküdar'da atıldı! Yarısı Bizden Kampanyası'na nasıl başvurulur?
26.03.2024Salı
Emeklilere indirimler geliyor! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Market, THY, TCDD, giyim, GSM operatörleri...
26.03.2024Salı
Elektrikli araçlarda kredi düzenlemesi!
25.03.2024Pazartesi
EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU BAŞLADI! Güncelleme nasıl yapılır?
25.03.2024Pazartesi
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı herkes için... Emekliye 1-7 Nisan arasında 3'ü 1 arada maaş yatacak!
25.03.2024Pazartesi
Bunlar da Var
İZLE: ​Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı! 00:59
İZLE: ​Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı!
26.03.2024Salı
ABD’de kargo gemisi üzerinde trafik olan köprüye çarptı! Dünyanın en uzun üçüncü köprüsü yerle bir oldu 00:29
ABD’de kargo gemisi üzerinde trafik olan köprüye çarptı!
26.03.2024Salı
Galatasaray’ın ’Dayı’sı meğer 3 senelik evliymiş! Kerem Demirbay’ın eşinin güzelliği parmak ısırttı! Okan Buruk’un 8 numarası... 01:16
Galatasaray'ın 'Dayı'sı meğer 3 senelik evliymiş!
26.03.2024Salı
1 Mart hakem toplantısı ifşa oldu | Hugh Dallas şaştı kaldı! G.Saray- Antalyaspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya’dan olay penaltı sözleri 00:43
Hakem toplantısı ifşa oldu
26.03.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA