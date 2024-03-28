Türkiye'de milyonlarca emekli ve ölüm aylığı alan dul ve yetimler için banka promosyonları her zaman büyük bir önem taşımıştır. Bu promosyonlar, sabit gelire sahip bu bireylerin ekonomik koşullarını doğrudan etkileyen önemli bir gelir kaynağı olarak kabul ediliyor. Son dönemde kamu bankaları tarafından yapılan açıklamalar, emekliler ve ölüm aylığı alanların yüzünü güldürecek türden. Bankalar, promosyon ödemelerinde ciddi artışlar yapma kararı alırken, aynı zamanda mevcut taahhüdü devam edenlere de başvurarak ödemelerini güncelleme imkanı sunuyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.