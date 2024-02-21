Milli Muharip Uçak KAAN, bugün sabah saatlerinde tarihi bir anı yaşadı. Mürted Hava Meydanı'nda pistte yerini alan KAAN, motorunu çalıştırarak gökyüzüyle buluştuğu ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu kritik anın tanığı olanlar, heyecan ve gurur dolu bir atmosfer içinde KAAN'ın ilk kez havalandığını izlediler. Milli Muharip Uçak KAAN, radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilmiş bir tasarıma sahip. Bu özellik, uçağın düşman radarları tarafından tespit edilme riskini minimum seviyeye indirerek operasyonel etkinliğini artırıyor. İşte detaylar...