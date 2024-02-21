Ne F-22 Raptor ne F-35 yanında halt etmiş! KAAN'ın o özelliği hepsine fark attı! Dünyada bir ilk...

Milli Muharip Uçak KAAN, bugün sabah saatlerinde tarihi bir anı yaşadı. Mürted Hava Meydanı'nda pistte yerini alan KAAN, motorunu çalıştırarak gökyüzüyle buluştuğu ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu kritik anın tanığı olanlar, heyecan ve gurur dolu bir atmosfer içinde KAAN'ın ilk kez havalandığını izlediler. Milli Muharip Uçak KAAN, radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilmiş bir tasarıma sahip. Bu özellik, uçağın düşman radarları tarafından tespit edilme riskini minimum seviyeye indirerek operasyonel etkinliğini artırıyor. İşte detaylar...
Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), havacılık tarihinde yeni bir sayfa açarak Milli Muharip Uçak Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu başarıyla Türkiye, 5. nesil uçak üreten nadir ülkeler arasında yerini aldı. 21 metre uzunluğunda ve 14 metre kanat açıklığına sahip olan Kaan, özel boyası ve tasarımıyla radar izini düşürerek dikkat çekiyor.
Kaan: Teknoloji Harikası Bir Uçak
Kaan, içerdiği yüksek teknolojiler ve gövde içi istasyonları ile 5. nesil bir uçak olarak öne çıkıyor. Yüzlerce kilometre ötedeki düşmanları aynı anda takip edebilen yerli üretim AESA radarı, süper seyir özelliği, ve süper itki sistemi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, kaska monteli nişangah ve elektro-optik hedefleme sistemi gibi son teknoloji sistemlere sahip.
Yerli Motor Geliştirme Çalışmaları
TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) tarafından, Kaan için yerli motor geliştirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlk etapta ABD'den alınan F-16 motorları ile uçacak olan Kaan'ın, ilerleyen dönemlerde tamamen yerli motorlarla gökyüzünde olması planlanıyor.