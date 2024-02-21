Ne F-22 Raptor ne F-35 yanında halt etmiş! KAAN'ın o özelliği hepsine fark attı! Dünyada bir ilk...

1 Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), havacılık tarihinde yeni bir sayfa açarak Milli Muharip Uçak Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu başarıyla Türkiye, 5. nesil uçak üreten nadir ülkeler arasında yerini aldı. 21 metre uzunluğunda ve 14 metre kanat açıklığına sahip olan Kaan, özel boyası ve tasarımıyla radar izini düşürerek dikkat çekiyor.

2 Kaan: Teknoloji Harikası Bir Uçak

Kaan, içerdiği yüksek teknolojiler ve gövde içi istasyonları ile 5. nesil bir uçak olarak öne çıkıyor. Yüzlerce kilometre ötedeki düşmanları aynı anda takip edebilen yerli üretim AESA radarı, süper seyir özelliği, ve süper itki sistemi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, kaska monteli nişangah ve elektro-optik hedefleme sistemi gibi son teknoloji sistemlere sahip.